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Беспорядки в Бристоле: британцы недовольны новым законом о полиции
Источник материала: ОНТ
В беспорядки и потасовки с полицией переросла акция протеста в английском Бристоле.
Британцы выступают против нового закона о полиции, который расширяет полномочия силовиков. Заявленная, как мирная, акция быстро вышла из-под контроля. В центре города толпа атаковала полицейский участок, поджигала служебные автомобили и взрывала петарды. В столкновениях пострадали несколько силовиков.
По новому закону полиция получит больше возможностей для ограничения мирных демонстраций. Усилена и ответственность за повреждение памятников – нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Оппозиция называет новый закон «движением в сторону авторитаризма».
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В беспорядки и потасовки с полицией переросла акция протеста в английском Бристоле. Британцы выступают против нового закона о полиции, который расширяет...
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