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Хатынь: место памяти и скорби

23.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хатынь: место памяти и скорби

Историческая память и патриотизм – как сохранить эти фундаментальные ценности в условиях современных вызовов? – обсудят сегодня в Минске парламентарии, представители исполнительной власти, общественных организаций, учёные, студенты, белорусские и зарубежные эксперты. Об этой теме важно говорить, особенно сейчас – в дни общенациональной скорби.

Накануне исполнилось 78 лет трагедии Хатыни. Сотни людей приехали преклонить колено и отдать дань памяти жертвам геноцида. 149 человек, из них 75 детей, были заживо сожжены и расстреляны нацистами и их пособниками. Эта рана на теле Беларуси зарубцевалась, но она по-прежнему болит. И эту трагическую историю мы обязаны знать, бережно хранить и передавать будущим поколениям.

Мемориальный комплекс «Хатынь» – место, куда приезжают не только в памятные даты. Большими экскурсиями или семьями, из Беларуси и других стран, чтобы возложить цветы к ногам непокорённого человека, вдумчиво прочитать имена погибших и пройти по кладбищу сожжённых деревень. Аналогов такому мемориалу в мире нет. И где, как не здесь – на выжженной земле прочувствовать всю глубину трагедии Великой Отечественной.

Нацисты уничтожили более 9 тысяч белорусских деревень. 186 из них так и не вернулись к жизни. В преддверии скорбной даты в Беларуси вспоминали каждую из них. Люди приезжали на памятные места, чтобы навести порядок и посмотреть друг другу в глаза и пообещать, что белорусский народ сделает всё, чтобы эта трагедия осталась только в памяти поколений.

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Теги: Минск
 
 
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Историческая память и патриотизм – как сохранить эти фундаментальные ценности в условиях современных вызовов? – обсудят сегодня в Минске парламентарии,...
 
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