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23 марта в истории: первое фотоателье в Европе и новое название столицы Казахстана
Источник материала: ОНТ
В этот день 1841 года в Европе открылось первое фотоателье. Находилось оно в Лондоне и принадлежало фотографу Ричарду Биэру. Но в мире оно было не первым: такое же открылось годом раньше в Нью-Йорке.
Также в этот день 2019 года столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан. Это уже четвертое переименование в истории этого города: сначала был Акмолинск, потом Целиноград, Акмола и Астана.
ФОТО: pixabay
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В этот день 1841 года в Европе открылось первое фотоателье. Находилось оно в Лондоне и принадлежало фотографу Ричарду Биэру. Но в мире оно было не первым: такое же...
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