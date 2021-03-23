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Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить уже в начале апреля
Источник материала: ОНТ
Связь по выгодным тарифам для стран-соседок и братских народов. Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить уже через несколько дней – к 2 апреля – Дню единения двух народов.
Эта работа ведётся с 2017 года. В конце прошлого года началось тестовое снижение тарифов. Уменьшилась стоимость за звонки, смс и интернет-трафик в роуминге.
Полностью завершить процедуру в прошлом году не удалось, так как в условиях пандемии стороны не успели разработать и протестировать механизм борьбы с телефонными мошенниками.
В ближайшее время работа будет завершена. Как отметили в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, отмена роуминга – ещё один шаг на пути к углубленной интеграции двух стран.
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Связь по выгодным тарифам для стран-соседок и братских народов. Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить уже через несколько дней – к 2 апреля – Дню...
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