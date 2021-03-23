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Только взгляните! Пухляш Долгопупс из «Гарри Поттера» превратился в сексуального атлета (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
С момента выхода первой части фильма о «Гарри Поттере» многие актеры изменились до неузнаваемости. И если некоторые из них заметно постарели и утратили своё очарование, то другие, наоборот, только похорошели.
Например, всем известный милый пухляш Невил Долгопупс, над которым всем потешались, превратился в сексуального мужчину в атлетической форме. 31-летний Мэттью Льюис выложил в Instagram фото, сделанное во время съемок фильма «До встречи с тобой» шесть лет назад.
Там на нем надет обтягивающий спортивный костюм, который удачно подчеркивает его подтянутое телосложение. Напомним, в мелодраме с Эмилией Кларк Мэттью сыграл бойфренда главной героини, помешанного на спорте.
Это фото он сравнил со снимком 11-летней давности, опубликованным накануне, где он также одет в обтягивающий зеленый костюм в честь Дня святого Патрика. Заметно, что форма актера преобразилась.
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
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С момента выхода первой части фильма о «Гарри Поттере» многие актеры изменились до неузнаваемости. И если некоторые из них заметно постарели и утратили своё...
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