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«На 30 лет сделала себе подарок». Телеведущая Настя Ивлеева полностью разделась для обложки Playboy

23.03.2021 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева появилась обнаженной на обложке апрельского журнала Playboy. Снимок с горячей фотосессии она опубликовала в своем инстаграме.

«На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy», — подписала кадр ведущая.

«Ивлеева решила захватить весь мир», «Ой, это самая красивая, сексуальная и не пошлая обложка Playboy, которую я видела», «Мать моя, кибер-женщина», «Фотосессия, кстати, пушка», — комментируют подписчики.

Ивлеева рассказала, что выбрала для фотосессии лучшее время, так как «уверена в себе как никогда». Она и ее команда делали обложку «сами», назвав ее самой дорогой обложкой «за историю русского Playboy». Внутри журнала, по словам Насти, также много огненных кадров. А мы же вспомним другие откровенные фото ведущей. Кстати, их на странице Насти в инстаграме оказалось немного. Зря! Такую точеную фигуру грех прятать.

 
 
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«На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy», - подписала кадр ведущая.
 
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