В гамме Ford появился новый семиместный кроссовер Equator

Источник материала: Tut.by

Модельный ряд Ford пополнился еще одним кроссовером — новый автомобиль, разработанный в австралийском отделении автогиганта для выпуска на мощностях СП Jiangling Ford в Китае, получил имя Equator.





Машина с тремя рядами сидений в салоне вышла достаточно крупная — в длину она насчитывает 4,9 м, ширина достигает 1,93 м, а между осями у «Экватора» 2,86 м, то есть по габаритам он располагается на ступеньку ниже нынешнего Explorer. Из особенностей внешности — модная нынче двухэтажная передняя оптика с ходовым огнями сверху и основными фарами внизу.









В салоне Equator на манер моделей Mercedes установлен плоский щиток с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями без козырька и под единым стеклом: тот, что слева, отвечает за приборы, а правый за мультимедиасистему. На центральном тоннеле есть вращающаяся шайба для управления трансмиссией.





Доступный для кроссовера силовой агрегат — один. Это бензиновый турбомотор EcoBoost объемом 2 л (в Китае моторы скромного объема облагаются гораздо меньшим налогом, чем агрегаты V6 или V8) и мощностью 224 л. с., пару которому составляет 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный. Также есть комплекс электронных водительских ассистентов Co-Pilot 360 .





В Китае продажи Equator начнутся в конце текущего месяца, стоимость в компании пока не озвучили.