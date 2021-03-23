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В гамме Ford появился новый семиместный кроссовер Equator
Источник материала: Tut.by
Модельный ряд Ford пополнился еще одним кроссовером — новый автомобиль, разработанный в австралийском отделении автогиганта для выпуска на мощностях СП Jiangling Ford в Китае, получил имя Equator.
Машина с тремя рядами сидений в салоне вышла достаточно крупная — в длину она насчитывает 4,9 м, ширина достигает 1,93 м, а между осями у «Экватора» 2,86 м, то есть по габаритам он располагается на ступеньку ниже нынешнего Explorer. Из особенностей внешности — модная нынче двухэтажная передняя оптика с ходовым огнями сверху и основными фарами внизу.
В салоне Equator на манер моделей Mercedes установлен плоский щиток с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями без козырька и под единым стеклом: тот, что слева, отвечает за приборы, а правый за мультимедиасистему. На центральном тоннеле есть вращающаяся шайба для управления трансмиссией.
Доступный для кроссовера силовой агрегат — один. Это бензиновый турбомотор EcoBoost объемом 2 л (в Китае моторы скромного объема облагаются гораздо меньшим налогом, чем агрегаты V6 или V8) и мощностью 224 л. с., пару которому составляет 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный. Также есть комплекс электронных водительских ассистентов
В Китае продажи Equator начнутся в конце текущего месяца, стоимость в компании пока не озвучили.
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Модельный ряд Ford пополнился еще одним кроссовером - новая модель получила имя Equator и была разработана в австралийском отделении автогиганта для выпуска на...
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