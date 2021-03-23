Британскую армию опять сократили. Так мало солдат в ней не было с 17-го века

Источник материала: Tut.by

После резкого экономического спада и почти десятилетнего срезания бюджетов армия Великобритании будет сокращена на 10 тысяч человек. Об этом сообщает Military Watch со ссылкой на слова министра обороны страны.



Британский морпех в Беларуси. Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»

22 марта глава оборонного ведомства Бен Уоллес рассказал, что после очередного сокращения вооруженных сил в британской армии останется всего 70 тысяч человек. Снижение численности личного состава связано с тем, что большее внимание сейчас уделяется Королевскому флоту за счет наземных сил, а также переориентации на оборонительную стратегию.

По сравнению с холодной войной численность армии Великобритании рухнула на 78 процентов — тогда страна располагала более чем 300 тысячами военных, многие из которых были развернуты в континентальной Европе. Также сейчас имеется возможность, что армия спишет в запас все свои танки.

Крах Варшавского договора и принятие в НАТО большинства его членов, а также усиление Китая, Ирана и других далеких от Великобритании стран привело к резкому снижению финансирования армии и сосредоточению внимания на флоте. В последний раз британские вооруженные силы располагали силами в 70 тысяч человек или меньше около 350 лет назад — в середине XVII века, после Гражданской войны в Англии, причем население страны тогда составляло примерно 1/12 от нынешнего.