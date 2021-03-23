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Минчане с самого утра вышли на акции в честь Дня Воли
Источник материала: Хартия'97
Минчане с самого утра вышли на акции в честь Дня Воли
До праздника осталось два дня.
«Доброе утро, свободные белорусы!», — обратились минчане к землякам накануне 25 марта, сообщает телеграм-канал
Жители Минска напомнили, что до Дня Воли осталось два дня и нужно продолжать бороться за свободу. «Победа уже близко!», — уверены участники акции.
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