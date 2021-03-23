Источник материала: Хартия'97

Девальвация застигнет Нацбанк Беларуси врасплох 5 23.03.2021, 9:25

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фото: tut.by

ЗВР страны может быть растрачен за неприлично короткое время.

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Каждый месяц Нацбанк публикует данные о валовых резервах властей. К 1 марта ЗВР Беларуси упали до 7,114 млрд USD. Запас на падение в 2021 году очерчен в основных направлениях денежно-кредитной политики — 6 млрд USD. Однако сама по себе эта информация полезна лишь отчасти, пишут banki24.by .

Валовые данные нужно сопоставлять с плановыми затратами валюты в течение года. Госдолг Беларуси бьет все новые рекорды, а доля валюты в его структуре давно превышает 90%.

Этим Беларусь разительно отличается от развитых стран: у них госдолг номинирован преимущественно или целиком в собственной валюте. РБ не входит в зону доллара, евро, иены или китайского юаня. Валюта не падает в Беларусь с неба, ее нужно брать откуда-то извне. Валютных поступлений от экспортеров хронически не хватает многие годы. Поэтому добычей валюты на долговой основе занимаются власти и банки.

В 2021 году только по внешним долгам нужно вернуть порядка 5,1 млрд USD, а в 2022-м — 5,5 млрд USD и так далее по шкале времени. Один внешний госдолг к погашению достигает 2,4 млрд USD.

Власти регулярно обновляют расчеты плановых затрат валютных активов. Это нужно, чтобы иметь представление, сколько ресурсов остается на руках при полной оплате долга за счет резервов.

На 1 марта плановые затраты на сроки до 12 месяцев составили более 3,2 млрд USD. То есть, если не привлекать рефинансирование, ЗВР могут усохнуть примерно на эту сумму. Кроме плановых затрат есть условные, которые реализуются в случае неких событий, прописанных в документах.

К 1 марта такие затраты на скользящий год достигли 1,1 млрд USD. Обычно эти суммы кочуют из месяца в месяц, но есть риск предъявления к погашению в период острого кризиса в экономике. Компоненты ЗВР далеко не однородны по уровню ликвидности и пригодности к растрате на валютные интервенции.

Например, золото в мировой практике продают в последнюю очередь — когда ничего не остается и ситуация критическая (Венесуэла). Также внутри белорусских ЗВР есть специальные права заимствования МВФ, которые нужны для учетных целей. Всего валютные активы, которые можно относительно спокойно тратить, к 1 марта сократились до 3,776 млрд USD.

Если вычесть из 3,776 млрд USD плановые затраты в размере свыше 3,2 млрд USD, в сухом остатке будет немногим более 0,5 млрд USD. А если прибавить к тем 3,2 млрд USD около 1,1 млрд USD обусловленных затрат, чистые валютные резервы вообще становятся отрицательными и придется распродавать золотой запас.

В связи с этим властям критически важно находить новую валюту для погашения старых долгов. Иначе ЗВР страны за несколько кварталов упадут до неприличных отметок.

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