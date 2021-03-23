|
МВД Беларуси опровергает сообщения о тысяче уволившихся милиционеров
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1" назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников органов внутренних дел.
фото носит иллюстрационный характер
«А той тысячи милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так активно распространялась в интернете – это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», – сказала Чемоданова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1" назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников органов внутренних дел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)