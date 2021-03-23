ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД Беларуси опровергает сообщения о тысяче уволившихся милиционеров

23.03.2021 10:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1" назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников органов внутренних дел.


фото носит иллюстрационный характер


«А той тысячи милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так активно распространялась в интернете – это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», – сказала Чемоданова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1" назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников органов внутренних дел.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Каларада 10 чалавек загінулі ў выніку страляніны ў супэрмаркеце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by