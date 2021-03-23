Скандал в IKEA: компания оштрафована за шпионаж

Пояснения суду были вынуждены давать бывший и нынешний руководители компании и несколько менеджеров среднего звена. Их обвинили в слежке за личной жизнью сотрудников и кандидатов на работу, у которых выискивались подозрительные связи, уголовное прошлое и источники доходов.





Как пояснил в суде сотрудник IKEA Хосин Редуани, у него объявился тезка и однофамилец, который грабил банки. Обнаружив это, корпоративные «безопасники» не удосужились сравнить даты рождения, сразу решив, что грабитель и сотрудник — одно лицо.





Для слежки за сотрудниками компания нанимала частных сыщиков и даже полицейских, которые тоже оказались на скамье подсудимых.





В судебном процессе выяснилось, что слежка, о которой идет речь, имела место около 10 лет назад. На фоне скандала фирма уже уволила четырех менеджеров, нескольким обвиняемым грозят тюремные сроки.