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Основатель Твиттера продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

23.03.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полученную сумму Джек Дорси перечислил благотворительной организации Give Directly

Глава корпорации Twitter, создатель одноимённой социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад – 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.
Дорси перевёл деньги в биткоины (по нынешнему курсу этой криптовалюты – чуть более 50 биткоинов) и перечислил благотворительной организации Give Directly на помощь Африке. Сам твит остался на своём месте в твиттере в свободном публичном доступе, пишет golosameriki.com
Невзаимозаменяемые токены используются для создания проверяемого цифрового дефицита, а также подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT используются в нескольких конкретных применениях, которые требуют уникальности цифровых предметов, таких как криптоискусство, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, так как невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство подлинности и факта владения цифровым искусством.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Полученную сумму Джек Дорси перечислил благотворительной организации Give Directly
 
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