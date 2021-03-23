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Аки по суху. Белорус сбежал в Украину, переплыв Днепр в предновогоднюю ночь

23.03.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из участников белорусских протестов в предновогоднюю ночь сбежал в Украину, переплыв Днепр. Его историю рассказал телеканал CNN.

Аки по суху. Белорус сбежал в Украину, переплыв Днепр в предновогоднюю ночь
Акция протеста в Минске в 2020 году / Еврорадио
Сюжет CNN про Беларусь посвящён участникам протестов и жестокому обращению со стороны силовиков.

Сергей (имя изменено) за участие в акциях протеста летом был задержан и избит. Протестующие, с которыми он тогда был задержан, недавно были вновь арестованы, и он понял, что скоро придут и за ним. 

В предновогоднюю ночь белорус незаконно пересёк границу с Украиной, но не смог пройти через лес и по льду, как это делали многие к нему. Среди растаявших льдов Сергей надел гидрокостюм и ласты, купленные заранее, — и поплыл. Он переплыл через две реки (в том числе через Днепр), шёл по тонкому льду, полз по илу, чтобы оказаться в безопасности в Украине

Свой побег парень снимал на видео на телефон. В какой-то момент он сказал: "Мои носки примерзают прямо ко льду. Я попробую ползти туда и надеюсь, что не замерзну".

После побега Сергей попросил убежища в другой стране, пишет Еврорадио.

Маршрут путешествия, нарисованный Сергеем
 
Теги: Минск
 
 
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Один из участников белорусских протестов в предновогоднюю ночь сбежал в Украину, переплыв Днепр. Его историю рассказал телеканал CNN.
 
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