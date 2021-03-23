Кузнецов: «Из договоренностей с Лукашенко решила выйти и Москва»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о заявлениях Пескова, которые свидетельствуют, что у Кремля теперь развязаны руки по «белорусскому вопросу».

— Много обсуждается вчерашнее заявление Пескова о том, что Путин, мол, и не договаривался совсем с Лукашенко ни о какой конституционной реформе и все это – внутреннее дело Беларуси, — пишет Петр Кузнецов.

В трактовке этого события большую популярность приобрела версия о том, что, убедившись в отсутствии у белорусской стороны намерений выполнять сочинские договоренности, власти России решили спасти лицо Путина , поскольку сильный автократичный лидер не может себе позволить выглядеть, как человек, допускающий невыполнение данных ему обещаний.

Это, безусловно, может быть одним из мотивов, но полезно было бы обратить более пристальное внимание на контекст.

Россия очень долго, навязчиво и убаюкивающе то устами Лаврова, то устами того же Пескова, говорила о том, что такие намерения со стороны Минска звучали и в Кремле именно в таком сценарии видят выход из белорусского политического кризиса. Из песни слов не выкинешь – заявлений было столько и тональность они имели такую, что все в итоге пришли к достаточно однозначному выводы: именно так Путин и Лукашенко и договорились.

Вне зависимости от того, что послужило истинной причиной и главным мотивом, заявление такого рода, как сейчас прозвучало со стороны Пескова, означает, что из этих устных (по понятиям, как тут водится) договоренностей решила выйти и Москва. На сценарии поставлен крест. Все это – внутрибелорусские вопросы.

Это, в свою очередь, означает, что у Кремля на данный момент нет четко артикулированной позиции по решению белорусского вопроса. В определенном смысле это также означает, что у Кремля теперь развязаны руки. Белорусский правитель много манипулировал вопросами реформы и досрочных выборов в публичных выступлениях, Кремль же, надо отдать ему должное, все время был достаточно последователен в своем определении того, что именно этот путь и есть решением проблемы. Теперь этой четкости нет.

Конечно, в постсоветской политике правители – хозяева своих слов: дал – взял. Однако с точки зрения геополитики сейчас контекст тоже достаточно важен. Вчера также обсуждалось то, что Путин обсудил белорусскую проблему с главой Европейского совета. Одновременно активизировалось давление на режим со стороны западных стран, сегодня стало известно, что Макею звонил представитель Госдепа .

Ожидания от помощи извне нельзя завышать – все равно все будут действовать исключительно аккуратно и с оглядкой на Москву. Однако, как сказано выше, с позицией Москвы произошли определенные перемены.

Если еще месяц-два назад можно было говорить только о том, что Россия выставила свои условия, ждет их исполнения, а Запад не в состоянии повлиять на Минск самостоятельно, то теперь ситуация качественно изменилась: Кремль признал никчемность обещаний Минска – «сочинских договоренностей». Пространство для маневра расширилось для многих.

Кузнецов: Пока власть продолжает верить, что народ можно победить тупой силой, она теряет одну позицию за другой