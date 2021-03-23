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Кузнецов: «Из договоренностей с Лукашенко решила выйти и Москва»
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» — о заявлениях Пескова, которые свидетельствуют, что у Кремля теперь развязаны руки по «белорусскому вопросу».
— Много обсуждается вчерашнее заявление Пескова о том, что Путин, мол, и не договаривался совсем с Лукашенко ни о какой конституционной реформе и все это – внутреннее дело Беларуси, —
В трактовке этого события большую популярность приобрела версия о том, что, убедившись в отсутствии у белорусской стороны намерений выполнять сочинские договоренности, власти России
Это, безусловно, может быть одним из мотивов, но полезно было бы обратить более пристальное внимание на контекст.
Россия очень долго, навязчиво и убаюкивающе то устами Лаврова, то устами того же Пескова, говорила о том, что такие намерения со стороны Минска звучали и в Кремле именно в таком сценарии видят выход из белорусского политического кризиса. Из песни слов не выкинешь – заявлений было столько и тональность они имели такую, что все в итоге пришли к достаточно однозначному выводы: именно так Путин и Лукашенко и договорились.
Вне зависимости от того, что послужило истинной причиной и главным мотивом, заявление такого рода, как сейчас прозвучало со стороны Пескова, означает, что из этих устных (по понятиям, как тут водится) договоренностей решила выйти и Москва. На сценарии поставлен крест. Все это – внутрибелорусские вопросы.
Это, в свою очередь, означает, что у Кремля на данный момент нет четко артикулированной позиции по решению белорусского вопроса. В определенном смысле это также означает, что у Кремля теперь развязаны руки. Белорусский правитель много манипулировал вопросами реформы и досрочных выборов в публичных выступлениях, Кремль же, надо отдать ему должное, все время был достаточно последователен в своем определении того, что именно этот путь и есть решением проблемы. Теперь этой четкости нет.
Конечно, в постсоветской политике правители – хозяева своих слов: дал – взял. Однако с точки зрения геополитики сейчас контекст тоже достаточно важен. Вчера также обсуждалось то, что Путин обсудил белорусскую проблему с главой Европейского совета. Одновременно активизировалось давление на режим со стороны западных стран, сегодня стало известно, что
Ожидания от помощи извне нельзя завышать – все равно все будут действовать исключительно аккуратно и с оглядкой на Москву. Однако, как сказано выше, с позицией Москвы произошли определенные перемены.
Если еще месяц-два назад можно было говорить только о том, что Россия выставила свои условия, ждет их исполнения, а Запад не в состоянии повлиять на Минск самостоятельно, то теперь ситуация качественно изменилась: Кремль признал никчемность обещаний Минска – «сочинских договоренностей». Пространство для маневра расширилось для многих.
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А это значит, что у Кремля теперь развязаны руки по «белорусскому вопросу».
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