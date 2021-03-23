Как часто можно использовать мочалку? Врач об уходе за кожей тела

Источник материала: Tut.by

Многие знают основы ухода за кожей лица, тщательно подбирают необходимые для нее средства и даже обращаются к косметологам, — а кожу тела обделяют необходимым вниманием. HEALTH.TUT.BY поговорил с врачом-дерматологом Светланой Якубовской, которая ответила на главные вопросы об уходе за кожей тела.



Светлана Якубовская Врач-дерматовенеролог 1-ой квалификационной категории

Какие ошибки чаще всего допускают в уходе за кожей тела?

— Самая главная — это самостоятельное лечение высыпаний по советам друзей или из интернета. Такие люди нередко приходят к врачу, многое перепробовав, и потом отказываются от препаратов со словами «уже пользовался» — а оказывается, что делал это неправильно.

Вторая ошибка — слишком активный уход, особенно если человек занимается спортом либо имеет стойкое убеждение, что надо принимать душ дважды в день и обязательно с мылом и мочалкой, даже если он весь день был дома. Слишком активное трение кожи не приведет ни к чему хорошему.

Третья ошибка — неправильно подобранное средство для очищения кожи, особенно когда есть хронические кожные заболевания: экзема, атопический дерматит, псориаз и т.д. Обычные гели для душа из магазина достаточно агрессивны и при частом мытье нарушают эпидермальный барьер кожи, что приводит к ее шелушению, раздражению, высыпаниям.

И, наконец, мытье очень горячей водой, особенно зимой. Это приводит к более сильному испарению влаги, усугубляет шелушения и сухость кожи. Идеальная температура 33−34 градуса по Цельсию, максимум — 35 градусов.



Фото: unsplash.com

Какие признаки указывают на неправильный уход за кожей тела?

Это любые высыпания на коже, которых не было раньше: гнойничковые и воспаленные элементы, шершавые красно-розовые участки кожи, шелушения с зудом, корочки и т.п.

Как часто нужно мыться?

Вечернего душа вполне достаточно. Посещение ванны больше двух раз в день — это частое мытье. Но если вы сильно вспотели или работаете в месте, которое связано с загрязнениями, ношением плотной униформы, то можно освежаться в душе и чаще, по необходимости, главное — не использовать при этом мочалку, очень горячую воду и агрессивные моющие средства.

Как выбрать средство для очищения тела?

Нужно смотреть на состав. Следует избегать в составе Sodium Lauryl Sulfate (SLS) — это наиболее агрессивный очищающий компонент. Лучше отдавать предпочтение более мягким элементам: Coco Glucoside, Coco-Betaine, Cocamidopropyl Betaine.

Sodium Laureth Sulfate (SLES) более мягкий в сравнении с SLS, но лучше выбирать средства, в которых, кроме него, есть еще и какие-то из вышеперечисленных компонентов. В идеале, в очищающем средстве должны быть масла — они помогают немного смягчить жесткую воду, кожу и восстановить эпидермальный барьер.



Фото: pixabay.com

Пантенол — отличный успокаивающий компонент, Allantoin и Betaine — увлажняющие компоненты. Натуральные экстракты тоже полезны, если ваша кожа не реагирует на них аллергией.

Обратите внимание и на наличие витаминов: витамин Е или Tocopherol, витамин А или Retinol тоже будут полезны для кожи.

Состав геля для душа не должен быть огромным, чем иногда грешат производители, пытаясь вместить все, что можно. Основная функция средств для душа — очищение, не нужно ожидать, что оно дополнительно хорошо увлажнит кожу. Перечисленные ингредиенты просто сделают его более мягким и щадящим, защитят от агрессивных компонентов.

Людям, которые вынуждены часто ходить в душ, лучше выбирать средства для более деликатного ухода — для сухой, атопичной или детской кожи, которые можно найти в аптеках. Чем чаще вы моетесь, тем более бережным должно быть средство.

Можно мыть тело обычным мылом?

Мыло имеет щелочное значение pH, которое оказывает агрессивное действие на кожу, в частности, на эпидермальный барьер. Его я бы оставила исключительно для мытья рук, которые больше всего загрязняются в течение дня.

Как долго можно принимать ванну?

Наиболее благоприятное время — 10 15 минут. Все, что больше 15 минут, особенно с горячей водой, повышает сухость кожи и усугубляет течение хронических заболеваний.



Фото: unsplash.com

Как часто можно использовать мочалку?

Максимум 2 раза в неделю. Мочалка — это метод отшелушивания, а не просто очищения кожи. Настолько активно очищать кожу просто нет необходимости, если вы не работаете в шахте или на стройке.

Мочалку нужно выбирать с более мягкой текстурой, которая не будет сильно царапать хожу. Например, хлопчатобумажную, мягкую губку, варежку с мягким ворсом.

Также не стоит пользоваться мочалками, если есть гнойничковые высыпания, потому что лишнее трение может спровоцировать еще большее раздражение кожи.

Как часто можно пользоваться скрабом для тела?

Со скрабами работает инструкция по использованию мочалки: не чаще двух раз в неделю и только для здоровой кожи. Также не рекомендуются скрабы, если кожа раздражена, пересушена, поврежден эпидермальный барьер, если на ней есть шелушения, покраснения.

Как выбрать крем или бальзам для тела?

На самом деле, если кожа здорова и с ней нет проблем, то применять дополнительные средства для смягчения и увлажнения нет необходимости, Разве что вам просто хочется взять молочко с приятным ароматом.

Конечно, если есть проблемы, то без увлажняющих кремов мы не сможем, особенно, если часто моемся.

В составе такого средства следует искать тот же пантенол, масла, Allantoin, Betaine, витамины, экстракты, антиоксиданты — то, что будет успокаивать кожу и восстанавливать эпидермальный барьер. В кремах и бальзамах такие компоненты срабатывают лучше, так как мы не сразу смываем их с кожи.

Если у вас жирная и проблемная кожа, на которой часто появляются гнойничковые элементы, угри, избегайте плотных и жирных средств, богатых маслами, — они могут спровоцировать закупорку пор и увеличить количество высыпаний.



Фото: pixabay.com

Важно правильно применять средства. Когда вышли из душа, промокните кожу полотенцем — не растирайте, и в обильном количестве нанесите крем, бальзам или молочко либо на все тело, либо на проблемные участки.

Если есть проблема с подбором увлажняющего средства, лучше проконсультироваться с врачом, а не брать то, что чаще рекламируют, чтобы не сделать хуже.

Что еще нужно делать, чтобы сохранить здоровье кожи?

Менять полотенце раз в 3−4 дня. Во влажной среде хорошо размножаются бактерии, пыль и распыляемые средства оседают на полотенце — это все потом попадает на кожу.

Старайтесь одеваться по погоде и не перегреваться, отдавайте предпочтение более легким, дышащим, натуральным тканям. Вовремя стирайте одежду: спортивную — после каждой тренировки.

Помните, что массажеры и щетки можно использовать только на здоровой коже, причем нечасто.

Подытожим: как правильно ухаживать за кожей тела в зависимости от активности образа жизни принимаем душ 1−2 раза в день; используем мягкие очищающие средства и избегаем мыла, в том числе хозяйственного и дегтярного; Скрабы и мочалки используем только на здоровой коже и не чаще двух раз в неделю; моемся в теплой, а не в горячей воде; меняем полотенце раз в 3−4 дня; используем увлажняющие средства, если в них есть необходимость; при любых непонятных реакциях кожи, высыпаниях — обращаемся к врачу.