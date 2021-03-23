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Пользователи по всему миру жалуются на вылет приложений на Android. В Google уже всё чинят
Источник материала: Tut.by
Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений — проблема пока не самая масштабная, но в Google ее признали и уже работают над решением. Об этом пишет
У ряда пользователей — на сколько распространена проблема пока не ясно, но о ней пишут многие профильные западные ресурсы — возникают проблемы с работой приложений на Android-девайсах независимо от их производителя, версии используемой девайсом ОС или других параметров.
Программы — в
В Google знают о ситуации — затруднения заключаются в обновлении приложении-компонента WebView в системе, которое и приводит к сбоям. Над исправлением ошибки уже работают, но если вам срочно нужно решение уже сейчас, то следуйте такому пути:
Такой путь решения
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У ряда пользователей - на сколько распространена проблема пока не ясно, но о ней пишут многие профильные западные ресурсы - возникают проблемы с работой приложений...
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