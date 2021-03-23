ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пользователи по всему миру жалуются на вылет приложений на Android. В Google уже всё чинят

23.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений — проблема пока не самая масштабная, но в Google ее признали и уже работают над решением. Об этом пишет The Verge.


У ряда пользователей — на сколько распространена проблема пока не ясно, но о ней пишут многие профильные западные ресурсы — возникают проблемы с работой приложений на Android-девайсах независимо от их производителя, версии используемой девайсом ОС или других параметров.

Программы — в Android Authority, например, пишут о проблемах с Gmail, Google, почте Yahoo Mail — могут самопроизвольно «вылетать», то есть закрываться без видимых на то причин. В основном это касается приложений, для работы которым нужно постоянное подключение к интернету.

В Google знают о ситуации — затруднения заключаются в обновлении приложении-компонента WebView в системе, которое и приводит к сбоям. Над исправлением ошибки уже работают, но если вам срочно нужно решение уже сейчас, то следуйте такому пути:

  • «Настройки» → «Приложения» → в меню с тремя точками включить отображения системных приложений → в поиске найти Android System WebView → нажать «Удалить обновления».

Такой путь решения советуют, например, в американском подразделении компании Samsung в Twitter.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У ряда пользователей - на сколько распространена проблема пока не ясно, но о ней пишут многие профильные западные ресурсы - возникают проблемы с работой приложений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четверых минчан будут судить за «приготовление к участию в беспорядках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by