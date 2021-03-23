Пользователи по всему миру жалуются на вылет приложений на Android. В Google уже всё чинят

Источник материала: Tut.by

Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений — проблема пока не самая масштабная, но в Google ее признали и уже работают над решением. Об этом пишет The Verge .





У ряда пользователей — на сколько распространена проблема пока не ясно, но о ней пишут многие профильные западные ресурсы — возникают проблемы с работой приложений на Android-девайсах независимо от их производителя, версии используемой девайсом ОС или других параметров.

Программы — в Android Authority , например, пишут о проблемах с Gmail, Google, почте Yahoo Mail — могут самопроизвольно «вылетать», то есть закрываться без видимых на то причин. В основном это касается приложений, для работы которым нужно постоянное подключение к интернету.

В Google знают о ситуации — затруднения заключаются в обновлении приложении-компонента WebView в системе, которое и приводит к сбоям. Над исправлением ошибки уже работают, но если вам срочно нужно решение уже сейчас, то следуйте такому пути:

«Настройки» → «Приложения» → в меню с тремя точками включить отображения системных приложений → в поиске найти Android System WebView → нажать «Удалить обновления».

Такой путь решения советуют , например, в американском подразделении компании Samsung в Twitter.