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В Гродно для движения временно закрывают несколько улиц. Смотрите, как поедет общественный транспорт

23.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице 17 сентября в Гродно начинается ремонт. Здесь полностью заменят верхний слой асфальта. Движение здесь будут ограничивать по частям. Изменяются маршруты городского транспорта, сообщает «Гродненская правда».


С 9.00 23 марта до 24.00 23 апреля будет закрыт участок от перекрестка 17 Сентября и улицы Дзержинского до дома № 59 по улице 17 Сентября. С 9.00 5 апреля до 24.00 23 апреля будет закрыто движение на участке от улице Словацкого до улице Реймонта.

С 23 марта по 23 апреля изменяется движение общественного транспорта:

  • № 9 «Железнодорожный вокзал — Зарица» в прямом направлении — без изменений. В обратном направлении: остановка «Зарица» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — «Железнодорожный вокзал»;
  • № 46 «Железнодорожный вокзал — Зарица», в прямом направлении — без изменений. В обратном направлении: остановка «Зарица» — ул. Дзержинского (без изменений), далее: ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — остановка «Железнодорожный вокзал»;

С 23 марта до 5 апреля изменятся следующие маршруты:

  • № 10 «Улица Тавлая — Санаторий «Неман-72»: остановка «Улица Тавлая» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. 17 Сентября, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Санаторий «Неман-72» — ул. 17 Сентября (без изменений), далее: ул. Дзержинского — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева, далее по своему маршруту без изменений;

С 5 апреля до 23 апреля:

  • № 10 «Улица Тавлая — Санаторий «Неман-72» в прямом направлении: остановка «Улица Тавлая» — ул. Тимирязева (без изменений), далее: ул. Ожешко — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького, далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении: остановка «Санаторий «Неман-72» — ул. Максима Горького (без изменений), далее: ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Ожешко — остановка «Зоопарк» — ул. Тимирязева, далее по своему маршруту без изменений.

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Теги: Гродно
 
 
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