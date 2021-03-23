Создана карта еще неизведанной жизни

Источник материала: Tut.by

Команда исследователей из Йельского университета, создавшая «Карту жизни» — проект, показывающий распределение открытых видов по всей Земле, — разработала новую карту. Она показывает места на планете, где жизнь еще не обнаружена. Ее опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution. Доступная для просмотра версия — по ссылке , сообщает Naked Science .



Карта, на которой отмечены еще неизвестные виды. Фото: Vertlife

«При нынешних темпах глобальных изменений окружающей среды нет никаких сомнений в том, что многие виды вымрут, прежде чем мы узнаем об их существовании, — рассказал Уолтер Джетц, автор проекта. — Такое невежество непростительно, и мы обязаны перед будущими поколениями быстро закрыть эти пробелы в знаниях».

Для создания карты ученые собрали данные об ареале, датах открытия и различных экологических и биологических характеристиках около 32 тысяч наземных позвоночных. Так они смогли предположить, где и какие новые виды могут выявить в ближайшее время.

Например, крупных животных с широкими географическими ареалами в густонаселенных районах, скорее всего, уже обнаружили. И новые открытия таких видов должны быть весьма редкими. Но неизвестных нам мелких животных, живущих в труднодоступных регионах, вполне можно найти. «Эму, крупную птицу в Австралии, обнаружили в 1790 году. А маленькую и неуловимую лягушку Brachycephalus guarani — только в 2012 году. Это дает надежду, что подобных амфибий еще предстоит найти», — добавил Марио Мура, соавтор работы.

Также исследование показало, что перспективные регионы для открытия новых видов — Бразилия, Индонезия, Мадагаскар и Колумбия. До сих пор неизвестные виды амфибий и рептилий, скорее всего, обнаружат в индо-малайских лесах.

Наконец, авторы оценили численность исследователей, которые занимаются поиском новых видов по всей планете. Она неравномерно, поэтому ученые надеются, что их карта поможет сосредоточить больше сил в самых перспективных регионах и тем самым приблизить открытие новых видов, ограничив число «неизвестных вымираний». Вместе с партнерами по всему миру Джетц и Мура также планируют расширить карту и включить в нее беспозвоночных, морских животных и растения.