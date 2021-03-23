ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Создана карта еще неизведанной жизни

23.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Команда исследователей из Йельского университета, создавшая «Карту жизни» — проект, показывающий распределение открытых видов по всей Земле, — разработала новую карту. Она показывает места на планете, где жизнь еще не обнаружена. Ее опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution. Доступная для просмотра версия — по ссылке, сообщает Naked Science.


Карта, на которой отмечены еще неизвестные виды. Фото: Vertlife

«При нынешних темпах глобальных изменений окружающей среды нет никаких сомнений в том, что многие виды вымрут, прежде чем мы узнаем об их существовании, — рассказал Уолтер Джетц, автор проекта. — Такое невежество непростительно, и мы обязаны перед будущими поколениями быстро закрыть эти пробелы в знаниях».

Для создания карты ученые собрали данные об ареале, датах открытия и различных экологических и биологических характеристиках около 32 тысяч наземных позвоночных. Так они смогли предположить, где и какие новые виды могут выявить в ближайшее время.

Например, крупных животных с широкими географическими ареалами в густонаселенных районах, скорее всего, уже обнаружили. И новые открытия таких видов должны быть весьма редкими. Но неизвестных нам мелких животных, живущих в труднодоступных регионах, вполне можно найти. «Эму, крупную птицу в Австралии, обнаружили в 1790 году. А маленькую и неуловимую лягушку Brachycephalus guarani — только в 2012 году. Это дает надежду, что подобных амфибий еще предстоит найти», — добавил Марио Мура, соавтор работы.

Также исследование показало, что перспективные регионы для открытия новых видов — Бразилия, Индонезия, Мадагаскар и Колумбия. До сих пор неизвестные виды амфибий и рептилий, скорее всего, обнаружат в индо-малайских лесах.

Наконец, авторы оценили численность исследователей, которые занимаются поиском новых видов по всей планете. Она неравномерно, поэтому ученые надеются, что их карта поможет сосредоточить больше сил в самых перспективных регионах и тем самым приблизить открытие новых видов, ограничив число «неизвестных вымираний». Вместе с партнерами по всему миру Джетц и Мура также планируют расширить карту и включить в нее беспозвоночных, морских животных и растения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ней ученые отметили места на Земле, где жизнь пока не нашли, но могут обнаружить в будущем. Так они хотят подсказать биологам, где проводить будущие исследования.
 
Новости дня
Новости разные
 
В помощь дачнику: с 1 мая пенсионерам предоставляется скидка в 50 % на проезд в электричках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by