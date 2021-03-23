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Ловите удачу за хвост: кому из знаков Зодиака повезет в любви в конце марта
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым последние дни марта принесут счастье и удачу в любовных отношениях. Об этом пишет
Телец
Обрести счастье в отношениях Тельцам поможет уверенность в себе и активность. Астрологи рекомендуют брать инициативу в свои руки и действовать, чтобы не упустить шанс найти свою половинку или перевести отношения на новый, более доверительный уровень.
Рак
Ракам рекомендуется применять в личной жизни заботу и внимание. Именно эти два фактора помогут сблизиться со своей половинкой и обрести счастливую гармонию. Тем, кто уже находится в паре – проводите с любимым человеком наедине побольше времени. Тем, кто в поиске – визуализируйте человека, которого хотите встретить.
Весы
Звезды и планеты сейчас находятся в благоприятном положении и Весам будет достаточно времени, чтобы укрепить свои отношения с любимым человеком. Постарайтесь больше времени уделить своей семье и близким – это поможет достичь гармонии.
Козерог
Эта неделя сделает Козерогов полностью свободными в суждениях и предпочтениях, и астрологи советуют следовать зову сердца. Это поможет сохранить тепло и нежность в хрупких отношениях, а также не пропустить судьбоносную встречу в ближайшие дни.
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Обрести счастье в отношениях Тельцам поможет уверенность в себе и активность.
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