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22-летнюю девушку задержали для «профилактической беседы» и осудили на 15 суток

23.03.2021 10:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

22-летнюю девушку задержали для «профилактической беседы» и осудили на 15 суток
Екатерина Атрохимёнок / «Наша Ніва»
21 октября около 16:00 в общежитие к Екатерине Атрохимёнок пришли сотрудники милиции. Ее забрали в Октябрьский РУВД для «профилактической беседы».

Как пишут правозащитники «Весны», под таким предлогом девушку задержали перед Всебелорусским народным собранием, а потом осудили на 15 суток — якобы за неповиновение сотруднику милиции (ст. 24.3 КоАП).

На этот раз на Екатерину Атрохимёнок снова составили протокол за неповиновение. Милиционеры написали, будто девушка «отказалась пройти с сотрудниками в РУВД, упиралась и хватало сержанта милиции Соболева за руки».

Дело Атрохимёнок 22 марта рассматривала судья Ольга Неборская. Девушка не признала вину и утверждала, что добровольно согласилась пройти с милиционерами.

Однако судья арестовала Екатерину на очередные 15 суток.

По пяти прежним протоколам девушка уже отсидела в общей сложности 55 суток. После нового суда срок ее ареста вырос до 70 суток.
 
 
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На этот раз на Екатерину составили протокол за неповиновение.
 
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