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Екатерина Атрохимёнок / «Наша Ніва»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 22-летнюю девушку задержали для «профилактической беседы» и осудили на 15 суток На этот раз на Екатерину составили протокол за неповиновение.

Какправозащитники «Весны», под таким предлогом девушку задержали перед Всебелорусским народным собранием, а потом осудили на 15 суток — якобы за неповиновение сотруднику милиции (ст. 24.3 КоАП).На этот раз наснова составили протокол за неповиновение. Милиционеры написали, будто девушка «отказалась пройти с сотрудниками в РУВД, упиралась и хватало сержанта милиции Соболева за руки».Дело Атрохимёнок 22 марта рассматривала судья. Девушка не признала вину и утверждала, что добровольно согласилась пройти с милиционерами.Однако судья арестовала Екатерину на очередные 15 суток.По пяти прежним протоколам девушка уже отсидела в общей сложности 55 суток. После нового суда срок ее ареста вырос до 70 суток.