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22-летнюю девушку задержали для «профилактической беседы» и осудили на 15 суток
Источник материала: UDF
Екатерина Атрохимёнок / «Наша Ніва»
Как
На этот раз на Екатерину Атрохимёнок снова составили протокол за неповиновение. Милиционеры написали, будто девушка «отказалась пройти с сотрудниками в РУВД, упиралась и хватало сержанта милиции Соболева за руки».
Дело Атрохимёнок 22 марта рассматривала судья Ольга Неборская. Девушка не признала вину и утверждала, что добровольно согласилась пройти с милиционерами.
Однако судья арестовала Екатерину на очередные 15 суток.
По пяти прежним протоколам девушка уже отсидела в общей сложности 55 суток. После нового суда срок ее ареста вырос до 70 суток.
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На этот раз на Екатерину составили протокол за неповиновение.
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