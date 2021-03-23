Бабарико заявил отвод составу суда

Источник материала: АФН

Виктор Бабарико сделал заявление суду, заявив, что ему не дают реализовать свое право на защиту.

Во вторник ему не дали выступить с заявлением, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса, передает tut.by.

«Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым», - заявил Виктор Бабарико.

Защита Бабарико поддержала отвод. Гособвинитель ходатайство не поддержал. Другие обвиняемые оставили решение на усмотрение суда. Суд удалился в совещательную комнату. В итоге заявление отклонено.

Напомним, при определении порядка исследования доказательств обвинение предложило следующий порядок: допросить обвиняемых, среди которых в последнюю очередь — Бабарико, потом свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела. Защитники Бабарико и он сам предложили начать допрос обвиняемых с допроса Бабарико, поскольку он обвиняется в создании организованной преступной группы, ранее показания не давал, сейчас в суде желает дать показания. Практически все из адвокатов других обвиняемых поддержали тот порядок, который был предложен защитой Бабарико.