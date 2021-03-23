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Когда деньги дороже совести: Домрачева желает процветания... НОК Беларуси

23.03.2021 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная беларусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила НОК Беларуси с 30-летием.

«За это время огромного количества побед удалось достичь всему беларусскому спорту.

Сегодня хочется отметить заслуги всех спортсменов, всех тренеров, всех работников олимпийского комитета, работников спортивных команд, которые делали победы белорусского спорта возможными.

Дальнейшего роста, дальнейшего процветания, мудрости в принятии решений и, конечно же, больших олимпийских побед», – цитирует Домрачеву Трибуна.

Напомним, после жесточайшего насилия, произошедшего в стране после выборов 9 августа 2020 года, Домрачева долгое время хранила полное молчание, никак не комментируя ситуацию, хотя этого требовали от нее ее поклонники.

Лишь после того, как был жестоко избит в центре Минска ее брат, она пролепетала нечто невнятное, типа "ребята, давайте жить дружно", и после этого снова умолкла.

У олимпийской чемпионки, которой хотелось бы гордиться, но как-то не получается, есть лишь две причины для молчания - либо она поддерживает весь тот беспредел и беззаконие, которые устроил в стране правящий режим против собственного народа, либо просто она боится потерять свой роскошный особняк в Лапоровичах на берегу Минского моря.
 
Теги: Минск
 
 
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Известная беларусская биатлонистка Дарья Домрачева поздравила НОК Беларуси с 30-летием.
 
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