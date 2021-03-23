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Авокадо, киноа и другие: 10 продуктов-жиросжигателей
23.03.2021 11:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Процесс похудения зачастую связан с дефицитом калорий и отказом от любимых продуктов. Но сбрасывать вес можно и без категорических ограничений, достаточно просто включить в рацион еду, ускоряющую сжигание жиров.
Какие продукты стоит добавлять в рацион, чтобы ускорить похудение – читайте в подборке Sputnik.
Продукты-жиросжигатели:
Греческий йогурт. Натуральный йогурт с небольшим количеством жира подходит для всех, кто сидит на диете. Это источник белка и энергии, который регулирует уровень инсулина в крови и помогает не сорваться на вредности.
Миндаль. Миндаль не только помогает сжигать жир, но и напрямую влияет на уровень инсулина и чувство насыщения. Также он восполняет запасы магния в организме, что крайне полезно для мышц.
Корица. Восточная специя - природный стимулятор метаболизма. Корица содержит немалое количество клетчатки и антиоксидантов, регулирующих сахар и замедляющих с процессы старения.
Грейпфрут. При том, что этот цитрус содержит минимальное количество калорий, он прекрасно насыщает, стимулирует пищеварение и очищает кровь от холестерина.
Перец чили. Стимулирует пищеварение и, что удивительно, приносит пользу для ЖКТ (если соблюдать меру). Но, если переборщить, можно спровоцировать боль в желудке.
Горький шоколад. Плитка с содержанием какао не меньше 75% содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов, и небольшое сахара. Один-два кусочка после обеда - радость сладкоежки и польза для организма.
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Список натуральных продуктов, стимулирующих жиросжигание без особых ограничений в еде, – в специальной подборке Sputnik.
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