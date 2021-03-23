Авокадо, киноа и другие: 10 продуктов-жиросжигателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Процесс похудения зачастую связан с дефицитом калорий и отказом от любимых продуктов. Но сбрасывать вес можно и без категорических ограничений, достаточно просто включить в рацион еду, ускоряющую сжигание жиров.

Какие продукты стоит добавлять в рацион, чтобы ускорить похудение – читайте в подборке Sputnik.

Продукты-жиросжигатели:

Греческий йогурт. Натуральный йогурт с небольшим количеством жира подходит для всех, кто сидит на диете. Это источник белка и энергии, который регулирует уровень инсулина в крови и помогает не сорваться на вредности.

Киноа . Популярный суперфуд содержит все незаменимые аминокислоты, запускает обмен веществ и помогает сбросить вес.

Миндаль. Миндаль не только помогает сжигать жир, но и напрямую влияет на уровень инсулина и чувство насыщения. Также он восполняет запасы магния в организме, что крайне полезно для мышц.

Корица. Восточная специя - природный стимулятор метаболизма. Корица содержит немалое количество клетчатки и антиоксидантов, регулирующих сахар и замедляющих с процессы старения.

Грейпфрут. При том, что этот цитрус содержит минимальное количество калорий, он прекрасно насыщает, стимулирует пищеварение и очищает кровь от холестерина.

Зеленый чай . Вещества, входящие в состав этого сорта чая, помогают окислять жиры. К тому же, кофеин регулирует пищеварение, очищает желудочно-кишечный тракт и способствует сжиганию калорий после приема пищи.

Авокадо . Плод содержит полезные, ненасыщенные жиры, а также целый список минералов, витаминов и антиоксидантов. Восстанавливает гормональный баланс и подходит для здоровой потери веса.

Перец чили. Стимулирует пищеварение и, что удивительно, приносит пользу для ЖКТ (если соблюдать меру). Но, если переборщить, можно спровоцировать боль в желудке.

Горький шоколад. Плитка с содержанием какао не меньше 75% содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов, и небольшое сахара. Один-два кусочка после обеда - радость сладкоежки и польза для организма.

Имбирь . Признанный жиросжигатель за счет входящего в состав олеорезина. Именно это вещество придает остроту растению и создает термо-эффект, сжигающий жир.

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