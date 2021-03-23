Источник материала: Хартия'97

Армянская армия ушла из политики? 23.03.2021, 11:15

Новый глава Генштаба страны выступил в важным заявлением.

На позицию начальника Генштаба ВС Армении во второй раз заступил генерал-лейтенант Артак Давтян. Он сразу сделал важное заявление. Армия республики будет и дальше выполнять поставленные перед ней задачи для переоценки и обеспечения укрепления системы безопасности от внешних угроз «после 44-дневной героической и самоотверженной войны». По его мнению, ситуация, сложившаяся после известного «заявления» руководящего состава ВС разрешилась, а существующие разногласия перешли в правовое поле. Иными словами армия полностью возвращена под контроль правительства, и обязуется сохранять нейтралитет в политических вопросах, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Задачи ВС Армении это оборона, безопасность, сохранение территориальной целостности и неприкосновенности границ. Никаких антиконституционных выпадов больше не будет. Ему вторит премьер-министр Никол Пашинян, заявивший: «мы должны договориться свято соблюдать принцип деполитизированности ВС…они вообще не должны смотреть в сторону тыла».

Бывший глава ГШ ВС Оник Гаспарян оказался разменной монетой в руках российских кураторов, и оказался не удел. Он согласно армянскому законодательству пытается препираться с правительством и требует восстановить его в должности через суды. Однако, выполнив роль тарана с запятнанным мундиром он теперь мало кому интересен, и вряд ли достигнет успеха в своих делах.

На лицо существенный провал ГРУ с целью дестабилизации кавказской республики, но расслабляться рано.

Премьер-министр Никол Пашинян на встрече со сторонниками в Арагацотской области высказал серьезное опасение: часть оппозиции не насытилась кровью и жаждет нового кровопролития вместо того, чтобы достойно бороться на выборах законными методами.

Российские спецслужбы в подрывных целях засылают свою агентуру в националистическую среду, действуя стандартными методами уже обкатанными в других постсоветских странах и на территории стран ЕС. В частности присутствуют связи ГРУ с партией «Сасна црер», известной захватом правительственных зданий, факельными шествиями и риторикой о предательстве Пашиняна после осенней войны в Карабахе.

Риторика «сасунских храбрецов» против капитуляции действительно очень воинственна, хотя была ли реальная помощь от данных молодчиков армянской армии в дни войны вопрос открытый. В самой партии признают об инфильтрации провокаторов, однако в текущих условиях провести серьезные чистки рядов является сложной задачей, т.к. это может быть расценено, как сговор с Пашиняном.

Кроме армянских радикалов российские спецслужбы ведут работу с многими из 17 оппозиционных партий, ратующих за «перемены», и отказ от текущего политического курса Еревана. Тем не менее, руководить данной разношерстной группировкой Кремлю становится все сложнее. Не только по причине различия в интересах партийных вождей, но и из-за банального дефицита финансового ресурса для подогрева их деструктивной деятельности. Пока пророссийским силам за 4,5 месяца волнений удалось добиться проведения досрочных выборов в Национальной собрание 20 июня, но «Движение за спасение родины», так и не достигло своей ключевой цели - отставки Пашиняна.

Пособникам россиян удалось мобилизовать лишь до 10 тысяч человек на бесконечных митингах, а этой цифры явно не достаточно для развала правительства. Не смотря на какафонию политической шумихи и демарш части генералов, армянский народ хорошо осознает заказчиков всех этих акций, и Никол Пашинян до сих пор остается наиболее популярным политиком.

Скорее всего, именно партии его блока «Мой шаг» переподтвердят свой мандат народного доверия, не без существенных сложностей конечно. Кейс с длительной нейтрализацией «фронды в Генштабе» показал устойчивость команды действующего премьера, и возврат к власти карабахского клана видится маловероятным. Армении же важно очиститься от двусмысленности и пустых надежд на российскую поддержку, иначе страна будет и дальше идти гибельным путем.чения.

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