Источник материала: Хартия'97

Виктор Бабарико заявил отвод составу суда 23.03.2021, 11:01

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Виктор Бабарико

Политик заявил, что ему не дают реализовать свое право на защиту.

Экс-претендент в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико сделал заявление суду, заявив, что ему не дают реализовать свое право на защиту, сообщает tut.by .

Во вторник ему не дали выступить с заявлением, хотя такая возможность предусмотрена на любой стадии процесса.

— Вы не даете мне высказать свое мнение, по сути своего процесса. Вы нарушаете мое право, в этой ситуации суд не может считаться непредвзятым.

Защита Бабарико поддержала отвод.

— В сегодняшнем заседании мы наблюдаем ситуацию, когда обвиняемый Бабарико лишен возможности реализовать свое право на обращение к суду с письменным заявлением.

Защитники до других процессуальных действий, допроса, лишены возможности заявить ходатайство о совершении процессуальных действий.

Еще вчера защита заявляла, что Бабарико специально не дают возможности дать показания первому. Это позволило выразить сомнения в беспристрастности суда.

Гособвинитель ходатайство не поддержал. Другие обвиняемые оставили решение на усмотрение суда.

Суд удалился в совещательную комнату. В итоге заявление было отклонено.

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