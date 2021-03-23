Источник материала: Хартия'97

«Об Оле говорили, что она Дон Кихот, у нее боевой характер» 23.03.2021, 10:53

Ольга Золотарь. Фото со страницы в Facebook

История матери пятерых детей, которая стала активной участницей протестов.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что против 38-летней матери пятерых детей Ольги Золотарь возбудили уголовное дело за «активную протестную деятельность». Женщина сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. «Белсат» рассказывает, что известно об Ольге.

Репрессии против многодетной семьи

Ольгу Золотарь задержали 18 марта.

«В тот день она везла дочь в музыкальную школу на занятия по цимбалам. Ее машину остановили силовики, ее задержали и увезли домой, чтобы устроить обыск. Обыск проводили около 10 бойцов ГУБОПиК, весь дом перевернули вверх дном», – рассказывает знакомая Ольги, волонтер Екатерина.

После обыска Ольгу сначала завезли в местное отделение милиции, потом поместили в ИВС, а на следующий день перевели в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Параллельно был задержан ее муж Сергей Ганкевич. Во время обыска мужчины дома не было, он приехал домой только в 14:30. Но в административном протоколе было указано, что он «в 13:50 в окне частного дома на общий обзор вывесил незарегистрированный БЧБ-флаг, тем самым провел пикетирование». На следующий день Ганкевича задержали и судья Екатерина Новикова приговорила его к 10 суткам административного ареста. Сергей на суде утверждал, что у них дома вообще не было бело-красно-белого флага, а тем более они никогда не вывешивали его на окне. Он уверен, что силовики во время обыска сами вывесили флаг, чтобы иметь формальные основания для задержания.

На суде также выяснилось, что с улицы увидеть флаг просто невозможно, так как высота забора 2,2 метра. А фотография флага на окне, которая есть в материалах дела, была сделана со двора, а не с улицы. К тому же, в протоколе было указано, что пикетирование проводилось в доме 58, хотя Сергей Ганкевич проживает в доме 56. но судья все эти факты проигнорировала.

Политическая статья

Анастасия, близкая подруга семьи, говорит, что у Ольги с мужем были билеты в Турцию на 19 марта, они собирались в отпуск. «Мы как раз обсуждали это с ней в день задержания. И тут ее арестовывают, возбуждают уголовное дело… Ну, что это такое?» – возмущается она.

В официальном сообщении УВД Миноблисполкома отмечалось, что дело против Ольги Золотарь было возбуждено «за активную протестную деятельность». Статья обвинения при этом не называлась, что делает абсурдным весь пресс-релиз, так как в Уголовном кодексе Беларуси не существует статьи, которая бы наказывала за «протестную деятельность».

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что Ольга Золотарь является подозреваемой по ст. 361 Уголовного кодекса («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»), предусматривающего наказание в виде лишения свободы сроком до трех (пункт 1,2) или до пяти лет (пункт 3).

В последнее время статью 361 спецслужбы активно используют для преследования оппонентов Александра Лукашенко. Именно по этой статье было предъявлено обвинение Марии Колесниковой, Максиму Знаку, Илье Салею и Павлу Латушко (заочно). Какие конкретно слова Ольги Золотарь спецслужбы считают незаконными – неизвестно.

Кто такая Ольга Золотарь

Ольге Золотарь 38 лет. Она училась в историческом классе лицея БГУ, окончила факультет философии и социальных наук БГУ, имеет степень магистра социологии. У Ольги пятеро детей: старшей дочке 17 лет, самому младшему ребенку, мальчику – 4 года.

«Об Оле иногда говорили, что она такой Дон Кихот, – рассказывает Анастасия, – Оля с лицея разговаривает на белорусском языке, несмотря на то, что очень часто сталкивалась с негативным или просто подозрительным отношением к этому. Все время ее спрашивали: ты что, националистка, патриотка? Чтобы не отказаться от своего выбора нужно быть действительно сильным человеком».

По словам подруги, активная гражданская позиция Ольги следовала из всего образа ее жизни.

«Ольга очень любила путешествовать по Беларуси. Она хорошо знает историю, многое знает и с ней было всегда очень интересно. Мы часто отдыхали вместе: ходили с детьми на концерты, в театры и музеи, читали газеты. Если ты живешь нормальной человеческой жизнью, то ты естественно интересуешься происходящим вокруг. Поэтому Ольга всегда была неравнодушна к общественным процессам в Беларуси».

По словам Анастасии, важной частью жизни Ольги также является костел – она выросла в католической семье.

Муж Ольги Сергей Ганкевич – экономист по образованию, у него бизнес в сфере продажи красок. По словам подруг Ольги, сам Сергей общественной деятельностью не занимается, его характеризуют как очень умного и осторожного человека. Но к выбору жены он всегда относился с пониманием.

«Сергей очень любит Олю. Если ты живешь с Дон Кихотом, ты не можешь его не поддерживать», – рассуждает Анастасия.

«Ольга очень эффектная, красивая женщина, – говорит волонтер Екатерина, – Мы с ней познакомились на тренинге, который проводили правозащитники с участием психологов. Там она рассказывала о всеобъемлющей поддержке в своей семье».

Люди, которые знают Ольгу и Сергея, не верят в заявления милиции, что за протестное чаепитие в своем дворе на женщину регулярно жаловались местные жители. Собеседники belsat.eu считают это ложью.

«У семьи Оли были прекрасные отношения с соседями. Соседи ходили к ним в гости, их приглашали на праздники, когда отмечали дни рождения детей или на Новый год», – говорит Анастасия.

«Кто, если не мы?»

Ольга активно включилась в общественную деятельность с лета 2020 года. Она записалась в наблюдатели, но на избирательный участок в Ждановичах ее не допустили – наблюдать за подсчетом голосов разрешили только представителям провластных организаций. Потом, после жестокого разгона протестов в первые дни после выборов, Ольга стала волонтером, работала под изолятором на Окрестина.

«Оля – один из самых замечательных и светлых людей, которых я встречала в жизни, – говорит волонтер Мария. – Это человек, для которого возможность кому-то помочь – это очень важно. Мы познакомились с ней, когда лагерь под стенами Окрестина только создавался – сначала было просто три стула и пять человек. Ситуация максимально стрессовая: первая волна задержаний, люди выходили из изолятора в ужасном состоянии. А она всегда находила в себе силы с кем-то пообщаться, пошутить, накормить».

«Как-то в августе мы сидели поздно вечером на скамейке рядом с Окрестина и пытались рассуждать о том, как мы вообще оказались здесь. Ведь ни у нее, ни у меня никого из близких на Окрестина не было. Но мы приходили к простой мысли в итоге: кто, если не мы?»

Мария была вынуждена уехать из страны на фоне политических репрессий, хотя очень этого не хотела. «Когда я уехала, Оля звонила мне ночью, после того как укладывала спать детей, поддерживала, рассказывала, что будет готовить, когда я вернусь. Казалось бы в такой ситуации, когда я в безопасности, мне можно меньше внимания уделять. Но она все равно переживала и поддерживала».

После работы в лагере волонтеров на Окрестина, Ольга присоединилась к работе наблюдателей на судах. Активно писала жалобы на нарушения, когда на судебные заседания никого не пускали. Все волонтеры, с которыми belsat.eu беседовал об Ольге Золотарь, говорят о ней с большим уважением: она прекрасная мать и гражданин.

«Оля человек большой души, ей все восхищаются, – признается волонтер Екатерина, – Когда приходили новые волонтеры, видели какая Оля бесстрашная, как она отстаивает правду, то даже просили у нее автограф».

«У нее боевой характер»

Начиная с лета 2020 года Ольгу Золотарь трижды привлекали к административной ответственности и штрафовали (по законодательству, давать «сутки» матерям несовершеннолетних детей нельзя).

В первый раз Ольгу судили за фото с дворового чаепития. Второй раз женщину задержали, когда она отмывала краску с зарисованного изображения Павла Латушко на здании электрощитовой, тогда ее обвинили в «мелком хулиганстве». Согласно протоколу, Ольга «осуществляла верхний смыв краски в месте закрашивания портрета, чем грубо нарушила общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу».

Третий раз Ольгу задержали 31 января в Минске за прогулку, которую посчитали пикетом. Женщину 48 часов продержали в ИВС на Окрестина, а потом наказали максимальным штрафом – 50 базовых величин (1450 рублей).

«Знаете, как тяжело было детям? Это такое испытание для близких. Все делается ради того, чтобы люди сломались», – говорит Анастасия. Она рассказывает, что Ольга была очень возмущена теми нечеловеческими условиями, в которых держали людей на Окрестина.

Подруги говорят: Ольга понимала, что однажды она может попасть и под политически мотивированное уголовное преследование.

«Мы все это понимали. Но она никуда не собиралась уезжать или отказываться от своей гражданской позиции. Это ее страна, она очень любит Беларусь», – рассказывает волонтер Екатерина.

«Было ли ей страшно? Сейчас всем страшно», – говорит Анастасия.

Однако подруги не ожидали, что одновременно спецслужбы задержат мужа Ольги Сергея Ганенко и начнут открыто шантажировать семью угрозами отобрать у них детей. «Дети в настоящее время находятся под наблюдением бабушки. Также компетентными органами будет дана оценка исполнения супругами обязанностей по воспитанию детей», – отмечается в официальном пресс-релизе УВД Миноблисполкома.

Между тем, подруги верят, что Ольга выдержит все испытания.

«Я уверена, что ее это не сломает. У нее еще найдутся силы, чтобы поддержать тех, кто рядом», – говорит Мария.

Екатерина обращает внимание, что обычно ГУБОПиК старается выложить в сеть видео с «признаниями» и «извинениями» задержанных на фоне красно-зеленого флага. По мнению волонтера, очень показательно, что в случае Ольги такого видео не появилось.

«У нее боевой характер. Поэтому она и не снималась на фоне этого «чудесного» флага», – говорит она.

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