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«Радио Свобода»: В Беларуси пробуждается вулкан недовольства

23.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Радио Свобода»: В Беларуси пробуждается вулкан недовольства

  • 23.03.2021, 10:40
  • 2,346
«Радио Свобода»: В Беларуси пробуждается вулкан недовольства
фото: onliner.by

Ситуация в экономике подстегивает протестные настроения.

Экономика Беларуси сильно пострадала не только из-за неурядиц в политике и бизнесе, особенно учитывая, что чрезвычайно прибыльные ИТ-бизнесы бегут из Беларуси, но и из-за пандемии COVID-19, во время которой Лукашенко обвинили в принятии преступных решений из-за отказа во введении каких-либо ограничительных мер, говорится в статье «Радио Свобода».

У Лукашенко есть также другие важные проблемы. Помимо серьезных имиджевых потерь, диктатор может столкнуться с препятствиями на политической арене, где он стремится заручиться поддержкой Кремля.

В краткосрочной перспективе Лукашенко может столкнуться со свежей волной протестов, считает старший аналитик Центра восточных исследований OSW в Варшаве Камиль Клысинский.

«Лукашенко сидит на вулкане недовольства, которое испытывает большинство белорусов, и он не может быть уверен, что все находится под полным контролем», — заявил эксперт.

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Ситуация в экономике подстегивает протестные настроения.
 
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