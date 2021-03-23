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«Радио Свобода»: В Беларуси пробуждается вулкан недовольства
Источник материала: Хартия'97
«Радио Свобода»: В Беларуси пробуждается вулкан недовольства
Ситуация в экономике подстегивает протестные настроения.
Экономика Беларуси сильно пострадала не только из-за неурядиц в политике и бизнесе, особенно учитывая, что чрезвычайно прибыльные ИТ-бизнесы бегут из Беларуси, но и из-за пандемии COVID-19, во время которой Лукашенко обвинили в принятии преступных решений из-за отказа во введении каких-либо ограничительных мер, говорится в статье
У Лукашенко есть также другие важные проблемы. Помимо серьезных имиджевых потерь, диктатор может столкнуться с препятствиями на политической арене, где он стремится заручиться поддержкой Кремля.
В краткосрочной перспективе Лукашенко может столкнуться со свежей волной протестов, считает старший аналитик Центра восточных исследований OSW в Варшаве Камиль Клысинский.
«Лукашенко сидит на вулкане недовольства, которое испытывает большинство белорусов, и он не может быть уверен, что все находится под полным контролем», — заявил эксперт.
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Ситуация в экономике подстегивает протестные настроения.
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