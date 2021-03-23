|
Mr Freeman выпустил новый ролик в поддержку перемен в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Mr Freeman выпустил новый ролик в поддержку перемен в Беларуси
Белорусы обязательно победят.
Команда веб-сериала Mr. Freeman выпустила ролик в поддержку сторонников перемен в Беларуси, пишет телеграм-канал
«Часть команды Фримана и студии Toonbox живет и работает в Беларуси. Мы внимательно следим за тем, что там происходит. И мы поддерживаем: свободу слова, свободу собраний, честные выборы и другие простые человеческие свободы, не ущемляющие прав других граждан», — пишут авторы видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы обязательно победят.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)