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Mr Freeman выпустил новый ролик в поддержку перемен в Беларуси

23.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Mr Freeman выпустил новый ролик в поддержку перемен в Беларуси

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  • 23.03.2021, 10:24
  • 1,322
Mr Freeman выпустил новый ролик в поддержку перемен в Беларуси

Белорусы обязательно победят.

Команда веб-сериала Mr. Freeman выпустила ролик в поддержку сторонников перемен в Беларуси, пишет телеграм-канал vybory_smotr.

«Часть команды Фримана и студии Toonbox живет и работает в Беларуси. Мы внимательно следим за тем, что там происходит. И мы поддерживаем: свободу слова, свободу собраний, честные выборы и другие простые человеческие свободы, не ущемляющие прав других граждан», — пишут авторы видео.

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