Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в космосе «идеальную колыбель» для зарождения жизни 23.03.2021, 10:21

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Она расположена к Земле ближе, чем ожидалось.

Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science .

Согласно результатам исследований, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами, а также ледяной коркой, под которой находится океан, находящийся примерно в ста километрах ниже поверхности спутника.

Ученые пришли к выводу, что столкнувшийся со спутником астероид или комета могли бы пробить ледяную корку, что привело бы к смешению воды и органики в образовавшемся кратере. Это, по мнению ученых, и стало бы причиной возникновения простейших живых организмов.

"В образовавшемся от удара от космического тела кратере образуется временный бассейн с теплой водой, что является благоприятным условием для зарождения жизни", - заявил планетолог из Парижского университета Леа Боннефой.

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