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Ученые обнаружили в космосе «идеальную колыбель» для зарождения жизни

23.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в космосе «идеальную колыбель» для зарождения жизни

  • 23.03.2021, 10:21
  • 2,532
Ученые обнаружили в космосе «идеальную колыбель» для зарождения жизни

Она расположена к Земле ближе, чем ожидалось.

Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science.

Согласно результатам исследований, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами, а также ледяной коркой, под которой находится океан, находящийся примерно в ста километрах ниже поверхности спутника.

Ученые пришли к выводу, что столкнувшийся со спутником астероид или комета могли бы пробить ледяную корку, что привело бы к смешению воды и органики в образовавшемся кратере. Это, по мнению ученых, и стало бы причиной возникновения простейших живых организмов.

"В образовавшемся от удара от космического тела кратере образуется временный бассейн с теплой водой, что является благоприятным условием для зарождения жизни", - заявил планетолог из Парижского университета Леа Боннефой.

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