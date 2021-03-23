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В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
Источник материала: Onliner
Вчера в Falcon Club Arena состоялась презентация экипировки национальной олимпийской команды (Team BY) Беларуси к предстоящей Олимпиаде в Токио,
Дизайн формы разработан совместно с производителем спортивной одежды «Соло-Пинск».
— Работа по созданию коллекции для белорусских олимпийцев велась на протяжении более года. Принт на экипировке отражает всю нашу Беларусь: природу, характер людей, самобытность, — сказал Василий Горегляд, директор «Соло-Пинск».
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