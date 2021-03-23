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В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды

23.03.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Falcon Club Arena состоялась презентация экипировки национальной олимпийской команды (Team BY) Беларуси к предстоящей Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба НОК. Всего в комплект экипировки вошли 44 наименования, на себе их представили модели Национальной школы красоты. На логотипе Team BY красуется белый аист.

В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды

Дизайн формы разработан совместно с производителем спортивной одежды «Соло-Пинск».

— Работа по созданию коллекции для белорусских олимпийцев велась на протяжении более года. Принт на экипировке отражает всю нашу Беларусь: природу, характер людей, самобытность, — сказал Василий Горегляд, директор «Соло-Пинск».

В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды
В НОК презентовали новую олимпийскую форму для белорусской команды

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Вчера в Falcon Club Arena состоялась презентация экипировки национальной олимпийской команды (Team BY) Беларуси к предстоящей Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба НОК....
 
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