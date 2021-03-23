Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

Источник материала: Onliner Итак, вторник в Беларуси начинается с политического движения. Сегодня белорусы с красно-зелеными флагами пришли к посольствам США и Украины, стало известно о задержании лидера ОГП Николая Козлова, а в суде началось заседание по делу переводчицы Ольги Калацкой. Ниже рассказываем обо всех главных событиях вторника подробнее.

Одной строкой: Госдеп настаивает на выборах в Беларуси в 2021 году, евро и доллар дорожают

Главная новость дня - Госдепартамент США настаивает на выборах в Беларуси в этом году. А еще там потребовали освободить всех политзаключенных.

- Госдепартамент США на выборах в Беларуси в этом году. А еще там потребовали освободить всех политзаключенных. В то же время на валютно-фондовой бирже происходит движение. Евро и доллар продолжают дорожать .

. Onliner продолжает проект о жизни пенсионеров. В этот раз мы рассказываем о пенсиях за рубежом.

о пенсиях за рубежом. На МКАД -- очень недоброе утро: пять машин попали в ДТП, еще три пострадали от ямы

в ДТП, еще три пострадали от ямы А еще крупные IT-компании рассказали нам о своем годе на карантине.

А вот движение в политической жизни страны не останавливается от слова совсем. Рассказываем, что происходит в Беларуси во вторник.

Люди с красно-зелеными флагами пришли с пикетом к посольствам США и Украины

ONT_News сообщает , что сегодня белорусы пришли с пикетом к американской дипмиссии, чтобы выразить протест «против вмешательства во внутренние дела Беларуси».





Кроме того, телеканал «Белсат» сообщает , что пикет проходит и возле украинского посольства.





По информации некоторых телеграм-каналов, к людям вышел амбассадор Игорь Кизим.

Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек

Сегодня лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщил , что политзаключенными в Беларуси признали еще двух человек. Теперь в Беларуси их 288.





Журналистку Катерину Борисевич перевели из СИЗО на Володарского в Жодино

БАЖ сообщает, что журналистку Tut.by Катерину Борисевич перевели из СИЗО на Володарского в Жодино. Об этом стало известно сегодня утром, когда Катерине пытались передать передачу на Володарского.





Задержан лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов

Сегодня пресс-служба Светланы Тихановской рассказала, что лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов был задержан 22 марта примерно в 19 часов при выходе из дома. По информации, полученной от его родственников, после задержания он был доставлен в РУВД Центрального района, оттуда на Окрестина.





Начался судебный процесс по делу против переводчицы Ольги Калацкой

БАЖ сообщает, что сегодня начался судебный процесс над переводчицей Ольгой Калацкой. В суде присутствуют около 50 человек. Среди них есть сотрудник СТВ Григорий Азаренок, которого будто бы ударила Калацкая.

Сообщается, что Калацкая хорошо выглядит и держится.









Ольгу обвиняют в том, что она дважды ударила Григория Азаренка по лицу. Она полностью признала вину.

(будет дополнено)