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Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

23.03.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, вторник в Беларуси начинается с политического движения. Сегодня белорусы с красно-зелеными флагами пришли к посольствам США и Украины, стало известно о задержании лидера ОГП Николая Козлова, а в суде началось заседание по делу переводчицы Ольги Калацкой. Ниже рассказываем обо всех главных событиях вторника подробнее.

Одной строкой: Госдеп настаивает на выборах в Беларуси в 2021 году, евро и доллар дорожают

  • Главная новость дня - Госдепартамент США настаивает на выборах в Беларуси в этом году. А еще там потребовали освободить всех политзаключенных.
  • В то же  время на валютно-фондовой бирже происходит движение. Евро и доллар продолжают дорожать.
  • Onliner продолжает проект о жизни пенсионеров. В этот раз мы рассказываем о пенсиях за рубежом.
  • На МКАД -- очень недоброе утро: пять машин попали в ДТП, еще три пострадали от ямы
  • А еще крупные IT-компании рассказали нам о своем годе на карантине.

А вот движение в политической жизни страны не останавливается от слова совсем. Рассказываем, что происходит в Беларуси во вторник.

Люди с красно-зелеными флагами пришли с пикетом к посольствам США и Украины

ONT_News сообщает, что сегодня белорусы пришли с пикетом к американской дипмиссии, чтобы выразить протест «против вмешательства во внутренние дела Беларуси».

Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

Кроме того, телеканал «Белсат» сообщает, что пикет проходит и возле украинского посольства.

Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

По информации некоторых телеграм-каналов, к людям вышел амбассадор Игорь Кизим.

Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек

Сегодня лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщил, что политзаключенными в Беларуси признали еще двух человек. Теперь в Беларуси их 288.

Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

Журналистку Катерину Борисевич перевели из СИЗО на Володарского в Жодино

БАЖ сообщает, что журналистку Tut.by Катерину Борисевич перевели из СИЗО на Володарского в Жодино. Об этом стало известно сегодня утром, когда Катерине пытались передать передачу на Володарского.

Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

Задержан лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов

Сегодня пресс-служба Светланы Тихановской рассказала, что лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов был задержан 22 марта примерно в 19 часов при выходе из дома. По информации, полученной от его родственников, после задержания он был доставлен в РУВД Центрального района, оттуда на Окрестина.

Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

Начался судебный процесс по делу против переводчицы Ольги Калацкой

БАЖ сообщает, что сегодня начался судебный процесс над переводчицей Ольгой Калацкой. В суде присутствуют около 50 человек. Среди них есть сотрудник СТВ Григорий Азаренок, которого будто бы ударила Калацкая.

Сообщается, что Калацкая хорошо выглядит и держится.

Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина
Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина

Ольгу обвиняют в том, что она дважды ударила Григория Азаренка по лицу. Она полностью признала вину.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости
 
 
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Итак, вторник в Беларуси начинается с политического движения. Сегодня белорусы с красно-зелеными флагами пришли к посольствам США и Украины, стало известно о...
 
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