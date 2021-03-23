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Главное во вторник. Пикеты у посольств США и Украины, лидер ОГП Николай Козлов — на Окрестина
Источник материала: Onliner
Итак, вторник в Беларуси начинается с политического движения. Сегодня белорусы с красно-зелеными флагами пришли к посольствам США и Украины, стало известно о задержании лидера ОГП Николая Козлова, а в суде началось заседание по делу переводчицы Ольги Калацкой. Ниже рассказываем обо всех главных событиях вторника подробнее.
Одной строкой: Госдеп настаивает на выборах в Беларуси в 2021 году, евро и доллар дорожают
А вот движение в политической жизни страны не останавливается от слова совсем. Рассказываем, что происходит в Беларуси во вторник.
Люди с красно-зелеными флагами пришли с пикетом к посольствам США и Украины
ONT_News
Кроме того, телеканал «Белсат»
По информации некоторых телеграм-каналов, к людям вышел амбассадор Игорь Кизим.
Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек
Сегодня лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»
Журналистку Катерину Борисевич перевели из СИЗО на Володарского в Жодино
БАЖ сообщает, что журналистку Tut.by Катерину Борисевич перевели из СИЗО на Володарского в Жодино. Об этом стало известно сегодня утром, когда Катерине пытались передать передачу на Володарского.
Задержан лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов
Сегодня пресс-служба Светланы Тихановской рассказала, что лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов был задержан 22 марта примерно в 19 часов при выходе из дома. По информации, полученной от его родственников, после задержания он был доставлен в РУВД Центрального района, оттуда на Окрестина.
Начался судебный процесс по делу против переводчицы Ольги Калацкой
БАЖ сообщает, что сегодня начался судебный процесс над переводчицей Ольгой Калацкой. В суде присутствуют около 50 человек. Среди них есть сотрудник СТВ Григорий Азаренок, которого будто бы ударила Калацкая.
Сообщается, что Калацкая хорошо выглядит и держится.
Ольгу обвиняют в том, что она дважды ударила Григория Азаренка по лицу. Она полностью признала вину.
(будет дополнено)
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Итак, вторник в Беларуси начинается с политического движения. Сегодня белорусы с красно-зелеными флагами пришли к посольствам США и Украины, стало известно о...
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