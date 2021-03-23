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iPhone 13 Pro получат 120-герцевый LTPO-экран
Источник материала: Onliner
Новая линейка Pro-моделей iPhone получит экраны с частотой обновления 120 Гц,
Предполагалось, что 120-герцевые экраны iPhone получат еще на нынешнем поколении. Однако Apple затягивает внедрение новшества. Более того, дисплеи 120 Гц будут предназначаться только для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а младшие модели по-прежнему останутся с 60-герцевыми экранами — по крайней мере, такова информация на данный момент.
С поставкой LTPO-экранов поможет Samsung, который занимается переоборудованием своих производственных линий под LTPO.
Премьера новых iPhone ожидается в начале осени. Смартфоны должны получить улучшенные камеры и более мощные чипы, а также другие изменения.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
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Новая линейка Pro-моделей iPhone получит экраны с частотой обновления 120 Гц, сообщает издание The Elec. Apple якобы планирует использовать экраны с технологией LTPO, которая...
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