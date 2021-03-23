iPhone 13 Pro получат 120-герцевый LTPO-экран

Источник материала: Onliner

Новая линейка Pro-моделей iPhone получит экраны с частотой обновления 120 Гц, сообщает издание The Elec. Apple якобы планирует использовать экраны с технологией LTPO, которая позволит снизить энергопотребление дисплеев при выросшей частоте обновления.

Предполагалось, что 120-герцевые экраны iPhone получат еще на нынешнем поколении. Однако Apple затягивает внедрение новшества. Более того, дисплеи 120 Гц будут предназначаться только для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а младшие модели по-прежнему останутся с 60-герцевыми экранами — по крайней мере, такова информация на данный момент.

С поставкой LTPO-экранов поможет Samsung, который занимается переоборудованием своих производственных линий под LTPO.

Премьера новых iPhone ожидается в начале осени. Смартфоны должны получить улучшенные камеры и более мощные чипы, а также другие изменения.