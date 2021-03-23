|
У дорожников осталась одна неделя для устранения выбоин в Минске. Что происходит на вашей улице? (обновлено)
Источник материала: Onliner
В погодных условиях, когда было много перепадов температур, выбоины образуются особенно быстро и стихийно. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем образования ямочности увеличился почти в три раза — такова статистика «Горремавтодора». И вот дорожники выходят на финишную прямую: им поставлена задача залатать ямы до конца недели.
«С 27 января ремонт дорожного полотна в столице организован в круглосуточном режиме и производится с применением литых асфальтобетонных смесей, которые можно укладывать при отрицательной температуре. В среднем ежесуточно дефекты покрытия устраняют на 25 улицах города, —
«Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями — по технологии, — ранее в интервью БЕЛТА
Также стало известно, что в этом году на дорогах Минска помимо традиционных эмали и термопластика для нанесения разметки используют холодный пластик и спрей-пластик. По утверждению представителей «СМЭП Мингорисполкома», они отличаются хорошей видимостью в темное время суток, высокой износостойкостью, устойчивостью к противогололедным реагентам. Разметку на минских улицах поручено обновить до 1 июня.
Дополнено:
У дорожников осталась неделя, а сообщения о критичной ямочности продолжают поступать в редакцию. Буквально вчера три машины
А какова ситуация с ямами на вашей улице? Попробуем составить приблизительную оценку состояния дорог нашей страны на основе голосования пользователей Onliner.
Как бы вы оценили состояние дороги на вашей улице?
Чтобы сделать свой выбор,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)