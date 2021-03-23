У дорожников осталась одна неделя для устранения выбоин в Минске. Что происходит на вашей улице? (обновлено)

Источник материала: Onliner

В погодных условиях, когда было много перепадов температур, выбоины образуются особенно быстро и стихийно. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем образования ямочности увеличился почти в три раза — такова статистика «Горремавтодора». И вот дорожники выходят на финишную прямую: им поставлена задача залатать ямы до конца недели.

«С 27 января ремонт дорожного полотна в столице организован в круглосуточном режиме и производится с применением литых асфальтобетонных смесей, которые можно укладывать при отрицательной температуре. В среднем ежесуточно дефекты покрытия устраняют на 25 улицах города, — сообщало информагентство „Минск-Новости“. —С начала года в столице отремонтированы 41 667 кв. м выбоин. Ремонт ненадлежащего качества не оплачивается, а устранение нарушений производится за счет подрядчиков, выполнявших работы. Устранить критическую ямочность должны до 1 апреля».

«Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями — по технологии, — ранее в интервью БЕЛТА заявлял директор «Горремавтодора» Денис Глинский. — В этом году мы планируем выполнить огромный объем работ по замене асфальтобетонного покрытия. В каждом районе работы будут выполняться на 5—10 улицах».

Также стало известно, что в этом году на дорогах Минска помимо традиционных эмали и термопластика для нанесения разметки используют холодный пластик и спрей-пластик. По утверждению представителей «СМЭП Мингорисполкома», они отличаются хорошей видимостью в темное время суток, высокой износостойкостью, устойчивостью к противогололедным реагентам. Разметку на минских улицах поручено обновить до 1 июня.

Дополнено:

У дорожников осталась неделя, а сообщения о критичной ямочности продолжают поступать в редакцию. Буквально вчера три машины получили повреждения, попав в глубокую выбоину на МКАД. По мнению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, те объемы критической ямочности, которые наблюдаются этой весной на улицах столицы, вызваны недостаточным вниманием к профилактическим мероприятиям в минувшие годы. «Чтобы исправить ситуацию, необходимо больше внимания уделять профилактике и своевременному уходу за дорожным полотном, — передает пресс-служба комитета. — Также с учетом потепления дорожникам поручено до конца недели максимально устранить критические дефекты на дорогах города».

А какова ситуация с ямами на вашей улице? Попробуем составить приблизительную оценку состояния дорог нашей страны на основе голосования пользователей Onliner.

Как бы вы оценили состояние дороги на вашей улице?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или 5 4 3 2 1 Неуд. И родителей — в школу Голосовать

Читайте также: