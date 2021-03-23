Представитель Госдепа — Макею: Немедленно освободить политзаключенных и начать диалог с лидерами протеста

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В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, а также отношения между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США .

— Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам, — говорится в сообщении, пишет TUT.BY .

Там также отмечается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают предложение о подлинном диалоге власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением уже в этом году.

МИД: «Макей предостерег от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси»

МИД Беларуси озвучил свою версию разговора Владимира Макея с советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

В частности, сообщается, что звонок состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны в прагматичном ключе обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе тематику обмена послами. Макей проинформировал собеседника о ходе процесса подбора кандидатуры на должность посла Беларуси в США. Шоле в свою очередь подтвердил готовность назначенного посла США прибыть в нашу страну.

Стороны согласились с необходимостью развития диалога, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях.

— В связи с высказанными Дереком Шоле рядом озабоченностей, Владимир Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство. В данном контексте министр обратил внимание на тот факт, что ряд заявлений американской стороны сделаны, как под копирку. Макей также предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси, — сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД Беларуси.

По последним данным, в Беларуси уже 288 политических заключенных.

Напомним, 22 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Среди прочего обсуждалась и ситуация в Беларуси .