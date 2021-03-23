Четверых минчан будут судить за «приготовление к участию в беспорядках»

Столичная прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело в отношении четверых минчан за приготовление к участию в митингах против Александра Лукашенко.





По сообщению пресс-службы прокуратуры, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, «обладающие метательными и поражающими свойствами». Затем они перевезли эти предметы на автомобиле к местам массовых митингов в Минске и «передали их другим протестующим».

Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел.