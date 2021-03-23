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Четверых минчан будут судить за «приготовление к участию в беспорядках»

23.03.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Столичная прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело в отношении четверых минчан за приготовление к участию в митингах против Александра Лукашенко.

Четверых минчан будут судить за «приготовление к участию в беспорядках»

По сообщению пресс-службы прокуратуры, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, «обладающие метательными и поражающими свойствами». Затем они перевезли эти предметы на автомобиле к местам массовых митингов в Минске и «передали их другим протестующим».

Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело в отношении четверых минчан за приготовление к участию в митингах против Александра Лукашенко.
 
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