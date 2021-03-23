Какие курсы доллара и евро установили обменники 23 марта

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 марта растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 23 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,35% — до 2,6124 рубля, евро укрепился на 0,65% — до 3,1156 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,48% — до 3,4744 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.40).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,643 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,614 рубля (Абсолютбанк, Франсабанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,61 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке — 3,19 рубля, а ниже всего — Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,116 рубля (повторимся, в разных обменниках одного банка могут быть разные курсы).

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,11 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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