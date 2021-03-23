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Еще один провал модернизации – кожевенное производство
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
На предприятии Александру Лукашенко доложили о состоянии и перспективах развития кожевенной отрасли в целом, а также о стратегии развития самого завода. Несколько лет назад здесь была проведена масштабная модернизация, но как оказалось, результаты, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. На это большое влияние оказала и конъюктура рынка. В предыдущие годы у отечественных производителей обуви были большие планы по выпуску продукции, на что и рассчитывал кожевенный завод в Гатово. Однако эти планы не были выполнены, соответственно, предприятие реализовало меньший объем кожи, чем ожидалось. Да и в целом белорусские производители предпочитают зарубежное сырье.
Лукашенко отметил, что кожевенное производство и животноводческая отрасль в целом - важнейшие направления экономики, и загубить это нельзя.
Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина признала, что отрасль работает недостаточно эффективно.
По словам вице-премьера Юрия Назарова, есть предложение создать кожевенно-обувной производственно-торговый холдинг под эгидой одного из производителей. Это позволит решить все проблемы завода в Гатово.
«У нас 78 потребителей кожи. А вы хотите сырье отдать одному. Где тут добросовестная конкуренция?» - спросил Лукашенко.
Генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения Ольга Политико заявила, что предприятие может обеспечить отечественных потребителей сырьем. Но развитию завода мешают «висящие на шее» Br8 млн задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье.
«Пришло время отвечать - вы вносите предложения, исключающие принятые решения. Ни одно из поручений не выполнено, - обратил внимание Лукашенко. - Вот она отрасль - на одном предприятии. Здесь можно переработать все шкуры в Беларуси. Вы это сделали? Нет».
Возвращаясь к предложениям правительства, Лукашенко предложил не темнить - речь идет о приватизации предприятия. Он напомнил, что прежде чем продать завод, необходимо согласовать это решение с трудовым коллективом, а затем с местной властью. Однако работники завода проголосовали против этого решения, а у облисполкома нашлись замечания к проекту.
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На это большое влияние оказала и конъюктура рынка.
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