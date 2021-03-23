Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«У нас 78 потребителей кожи. А вы хотите сырье отдать одному. Где тут добросовестная конкуренция?» - спросил Лукашенко.

«Пришло время отвечать - вы вносите предложения, исключающие принятые решения. Ни одно из поручений не выполнено, - обратил внимание Лукашенко. - Вот она отрасль - на одном предприятии. Здесь можно переработать все шкуры в Беларуси. Вы это сделали? Нет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один провал модернизации – кожевенное производство На это большое влияние оказала и конъюктура рынка.

На предприятиидоложили о состоянии и перспективах развития кожевенной отрасли в целом, а также о стратегии развития самого завода. Несколько лет назад здесь была проведена масштабная модернизация, но как оказалось, результаты, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. На это большое влияние оказала и конъюктура рынка. В предыдущие годы у отечественных производителей обуви были большие планы по выпуску продукции, на что и рассчитывал кожевенный завод в Гатово. Однако эти планы не были выполнены, соответственно, предприятие реализовало меньший объем кожи, чем ожидалось. Да и в целом белорусские производители предпочитают зарубежное сырье.Лукашенко отметил, что кожевенное производство и животноводческая отрасль в целом - важнейшие направления экономики, и загубить это нельзя.Председатель концерна «Беллегпром»признала, что отрасль работает недостаточно эффективно.По словам вице-премьера, есть предложение создать кожевенно-обувной производственно-торговый холдинг под эгидой одного из производителей. Это позволит решить все проблемы завода в Гатово.Генеральный директор Минского производственного кожевенного объединениязаявила, что предприятие может обеспечить отечественных потребителей сырьем. Но развитию завода мешают «висящие на шее» Br8 млн задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье.Возвращаясь к предложениям правительства, Лукашенко предложил не темнить - речь идет о приватизации предприятия. Он напомнил, что прежде чем продать завод, необходимо согласовать это решение с трудовым коллективом, а затем с местной властью. Однако работники завода проголосовали против этого решения, а у облисполкома нашлись замечания к проекту.