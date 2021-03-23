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Бузова сделала заявление о переезде к Киркорову

23.03.2021 11:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бузова сделала заявление о переезде к Киркорову
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Ольга Бузова сообщила сенсационную новость. Оказывается, король отечественной эстрады предложил ей съехаться.

Артистка решила посоветоваться с поклонниками. Она спросила фолловеров в Инстаграм, стоит ли ей соглашаться. Но многие пользователи соцсети не верят в то, что Ольга Бузова говорит об этом серьезно.

Ранее Филипп Киркоров пригласил подругу на романтический ужин. К слову, недавно певица уже побывала у коллеги в гостях. Она говорила о том, что ей очень хорошо дома у исполнителя. Уже тогда звезда задавалась вопросом: в не переехать ли ей к артисту?

Поклонники посчитали, что Ольга Бузова намекает на роман с бывшим мужем Аллы Пугачевой. Но были и те, кто посчитал это пиар-ходом.

Отметим, что в Сети ходили слухи о том, что дружба ведущей телестройки и короля российской эстрады в какой-то момент разладилась из-за того, что тот поддержал ее экс-возлюбленного, рэпера Давида Манукяна. Теперь же знаменитость забыла старые обиды.

Напомним, Ольга Бузова и блогер разошлись в январе, после дня рождения теледивы. Она обвинила избранника в изменах и рукоприкладстве, чем вызвала у поклонников шок. Сам же Давид Манукян предпочитает не комментировать разрыв с любимой.
 
Теги: Новости
 
 
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Ольга Бузова сообщила сенсационную новость.
 
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