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Стабильность покачнулась: утром 23 марта доллар подскочил до максимума за 43 дня, евро резко подорожал
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Доллар подскочил до максимума за полтора месяца
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным https://banki24.by по состоянию на 10:09:
Курс доллара вырос на 0,0085 BYN до 2,6119 BYN/USD — максимума за 43 дня.
За последние восемь дней доллар дорожает уже шестой раз, но суммарный рост за это время не такой и большой — всего 0,0187 BYN.
Курс евро подскочил на 0,0210 BYN до 3,1165 BYN/EUR — максимума за 18 дней.
Евро за последние 13 торгов дорожает всего третий раз.
Курс российского рубля упал ещё на 0,0149 BYN до 3,4763 BYN/100 RUB — минимума за 48 дней.
Российская валюта непрерывно дешевеет уже пятые торги подряд. За это время сотня российских рублей обвалилась в цене на 0,0777 BYN.
Московская биржа
Утром во вторник доллар улетел вверх до уровня 75,26 российских рублей — максимума за полтора месяца. Напомним, что вчера утром за один доллар на бирже предлагали 74,45 российских рублей.
Курс евро вырос больше чем на рубль до 89,73 российских рублей — максимума с начала марта. Это на 1,3 рубля больше, чем было сутки назад.
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Стабильность покачнулась: утром 23 марта доллар подскочил до максимума за 43 дня, евро резко подорожал
А вот курс российского рубля упал ещё на 0,0149 BYN до 3,4763 BYN/100 RUB.
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