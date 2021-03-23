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Стабильность покачнулась: утром 23 марта доллар подскочил до максимума за 43 дня, евро резко подорожал

23.03.2021 11:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стабильность покачнулась: утром 23 марта доллар подскочил до максимума за 43 дня, евро резко подорожал
Иллюстративное фото
Белорусский рубль открыл торги на БВФБ 23 марта девальвацией к евро и доллару. Стоимость валютной корзины выросла на 0,03% и покинула минимум за 39 дней.

Доллар подскочил до максимума за полтора месяца

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным https://banki24.by по состоянию на 10:09:

Курс доллара вырос на 0,0085 BYN до 2,6119 BYN/USD — максимума за 43 дня.

За последние восемь дней доллар дорожает уже шестой раз, но суммарный рост за это время не такой и большой — всего 0,0187 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0210 BYN до 3,1165 BYN/EUR — максимума за 18 дней.

Евро за последние 13 торгов дорожает всего третий раз.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0149 BYN до 3,4763 BYN/100 RUB — минимума за 48 дней.

Российская валюта непрерывно дешевеет уже пятые торги подряд. За это время сотня российских рублей обвалилась в цене на 0,0777 BYN.

Московская биржа


Утром во вторник доллар улетел вверх до уровня 75,26 российских рублей — максимума за полтора месяца. Напомним, что вчера утром за один доллар на бирже предлагали 74,45 российских рублей.

Курс евро вырос больше чем на рубль до 89,73 российских рублей — максимума с начала марта. Это на 1,3 рубля больше, чем было сутки назад.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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