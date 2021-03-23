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У академика Белецкого забрали в "доход государства" полмиллиона долларов

23.03.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этот не было бы ничего удивительного, если бы суд не постановил освободить Белецкого "от назначенного дополнительного наказания в виде конфискации имущества"

У академика Белецкого забрали в "доход государства" полмиллиона долларов

Экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого задержали летом 2018 года. Бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказывал, что при обыске в гараже и по месту жительства у него нашли не только коллекцию дорого алкоголя, но и 500 тысяч долларов наличными. Их арестовали. 

Белецкого приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Когда в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым исключалось дополнительное наказание в виде конфискации, академик обратился в суд.

«В связи со вступлением в силу закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года прошу прекратить исполнение приговора в части конфискации имущества и освободить меня от дополнительного наказания», – зачитывали в суде заявление Александра Белецкого.

«С учетом установленных по делу обстоятельств Белецкий подлежит освобождению от назначенного дополнительного наказания в виде конфискации имущества, – цитировал tut.by решение судьи Валентины Зенькевич. – Следует отменить арест, наложенный на имущество осужденного».

В решении суда, как отмечалось в публикации, было перечислено все, что вернут врачу: две памятные монеты чемпионата мира по хоккею 2014 года; памятную монету святителя Николая Чудотворца; деревянную коробку с блюдцем, подстаканником и ложкой; более 125 тысяч долларов на счетах в банках; авто BMW X3; гараж и квартиру в Минске; здание в Ратомке; парковочное место; 65 тысяч евро; 354 600 долларов; облигации на сумму в 15 тысяч долларов; iPhone.

«Невероятно! Суд вернул осужденному за взятки академику Белецкому полмиллиона долларов!» – такие заголовки моментально разлетелись по интернету.

Но, как оказалось, долго радоваться академику и его семье не пришлось. По иску представителя Генеральной прокуратуры денежные средства почти сразу взыскали в госбюджет.

В Генеральной прокуратуре отказались подробно прокомментировать данное дело, сославшись на то, что, мол, неудобно выступать с комментариями, когда уже есть решение суда. 

Но объяснили, что деньги были взысканы в госбюджет на основании норм закона о борьбе с коррупцией «в интересах государства».

«Есть нормы закона, которые позволяют это сделать, – говорят в прокуратуре. – И это далеко не единичный случай. Академик Белецкий далеко не единственный, с кем так поступили».

Поскольку Генеральная прокуратура при подаче искового заявления освобождена от уплаты госпошлины, ее по решению суда должен оплатить Белецкий. Стоит заметить, что это было еще в феврале минувшего года.

Успела ли семья Александра Белецкого воспользоваться деньгами, которые суд постановил вернуть? Как проходила процедура их возвращения и повторного изъятия? Средства перечислили на расчетный счет или привезли, грубо говоря, в том же чемоданчике, в котором их изъяли из гаража?

Как выяснила «Народная Воля», после того, как на изъятые деньги следователь наложил арест, они находились на хранении у государства. Физически после решения суда эти деньги никто семье Белецкого не возвращал. Их вернули только юридически в связи с тем, что отменили конфискацию, но по иску Генеральной прокуратуры их сразу же и взыскали в республиканский бюджет.

Сейчас Алексадр Белецкий отбывает наказание в витебской исправительной колонии № 3 в поселке Витьба.
 
Теги: Минск
 
 
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В этот не было бы ничего удивительного, если бы суд не постановил освободить Белецкого "от назначенного дополнительного наказания в виде конфискации имущества"
 
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