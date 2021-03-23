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Прекратить пытки - в ПАСЕ подготовили доклад о ситуации в Беларуси

23.03.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В повестку дня весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет внесен доклад "Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования".

Накануне документ был рассмотрен и одобрен Комитетом ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Комитет призвал белорусские власти "освободить всех политзаключенных, прекратить акты пыток, обеспечить справедливое судебное разбирательство и свободу СМИ", сообщает БелаПАН.

Автор доклада депутат из Франции Александра Луи написала на своей странице в Facebook, что  ПАСЕ поддерживает белорусов.

"Все страны должны мобилизоваться для освобождения политических заключенных и против произвольных репрессий!", — написал он в комментарии к новости о том, что комитет одобрил его доклад.

Предполагается, что кроме доклада о нарушениях прав человека в Беларуси на сессии ПАСЕ будет обсуждаться вопрос о необходимости проведения в стране реформы избирательного законодательства.

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 19-22 апреля.

Делегация ПАСЕ не участвовала в наблюдении за последними президентскими выборами в Беларуси. Правязий в Беларуси режим слишком поздно прислали приглашение, объясняли свое решение не ехать в Минск европейские парламентарии. Еще одной причиной, почему делегация ПАСЕ не стала наблюдать за этими выборами стало то, что Минск в этот раз не пригласил наблюдателей из других европейских организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ.
 
Теги: Минск
 
 
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В повестку дня весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет внесен доклад "Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного...
 
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