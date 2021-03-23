Прекратить пытки - в ПАСЕ подготовили доклад о ситуации в Беларуси

Накануне документ был рассмотрен и одобрен Комитетом ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Комитет призвал белорусские власти "освободить всех политзаключенных, прекратить акты пыток, обеспечить справедливое судебное разбирательство и свободу СМИ", сообщает БелаПАН.





Автор доклада депутат из Франции Александра Луи написала на своей странице в Facebook, что ПАСЕ поддерживает белорусов.





"Все страны должны мобилизоваться для освобождения политических заключенных и против произвольных репрессий!", — написал он в комментарии к новости о том, что комитет одобрил его доклад.





Предполагается, что кроме доклада о нарушениях прав человека в Беларуси на сессии ПАСЕ будет обсуждаться вопрос о необходимости проведения в стране реформы избирательного законодательства.





Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 19-22 апреля.



