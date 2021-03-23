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Шаг вперед: принц Уильям получил новую королевскую должность
23.03.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям получил новую роль в королевстве: на этот раз Ее Величество Елизавета II пожаловала внуку титул Верховного комиссара и ее личного представителя.
© REUTERS / POOL
В то время как мятежный принц Гарри бесповоротно отказывается от своих обязанностей, его старший брат в компании супруги Кейт Миддлтон проявляет небывалую активность, нагружая себя всевозможными заботами и демонстрируя свою готовность стать королем.
Это не могло остаться не замеченным во дворце: Елизавета II даровала принцу Уильяму новую королевскую должность - титул лорда Верховного комиссара, который представит королеву на Ассамблее Шотландской церкви.
Интересно, что эту должность Уильям "выстрадал" в 2020-м году, но само мероприятие перенесли из-за пандемии.
Войдя в новую должность, принц начнет работать над урегулированием взаимоотношений между церковью и дворцом. На время съезда он будет жить в Холирудхаусе, распоряжаться почетным караулом и станет хранителем ключей от Эдинбурга.
А это означает, что вскоре поклонники увидят множество выходов герцога и его жены и смогут оценить
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Королевская бабушка в очередной раз показала свое особенное отношение к старшему внуку и наделила его новыми полномочиями.
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