В Гомеле в столкновении Hyundai и VW пострадал ребенок

Источник материала: Tut.by

Днем 22 марта в Гомеле произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает милиция региона.





27-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris ехала по ул. Иверской в Гомеле со стороны Барыкина в направлении Белорусской. При повороте налево она не предоставила преимущество и столкнулась со встречным VW Passat под управлением 44-летнего водителя.





В результате ДТП пострадала 6-летняя пассажирка Hyundai. С травмами она госпитализирована.

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