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В Гомеле в столкновении Hyundai и VW пострадал ребенок

23.03.2021 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 22 марта в Гомеле произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает милиция региона.


27-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris ехала по ул. Иверской в Гомеле со стороны Барыкина в направлении Белорусской. При повороте налево она не предоставила преимущество и столкнулась со встречным VW Passat под управлением 44-летнего водителя.


В результате ДТП пострадала 6-летняя пассажирка Hyundai. С травмами она госпитализирована.

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Теги: Гомель
 
 
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При повороте налево водитель Hyundai не предоставила преимущество и столкнулась со встречным VW Passat.
 
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