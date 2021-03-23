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В Гомеле в столкновении Hyundai и VW пострадал ребенок
Источник материала: Tut.by
Днем 22 марта в Гомеле произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом
27-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris ехала по ул. Иверской в Гомеле со стороны Барыкина в направлении Белорусской. При повороте налево она не предоставила преимущество и столкнулась со встречным VW Passat под управлением 44-летнего водителя.
В результате ДТП пострадала 6-летняя пассажирка Hyundai. С травмами она госпитализирована.
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При повороте налево водитель Hyundai не предоставила преимущество и столкнулась со встречным VW Passat.
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