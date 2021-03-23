Популярная певица, которая каверила Оксимирона и МакSим, выступит в Минске с концертом

Источник материала: Tut.by

Популярная российская певица, автор песен и блогер Mary Gu впервые выступит в Минске : ее концерт пройдет 9 апреля в клубе Re:Public . Билеты — от 55 рублей.



Фото: instagram.com/mary___gu (@rotanina58)

Mary Gu — певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом. Она принадлежит к когорте молодых музыкантов, которые пробивают себе путь с помощью интернета и собственного таланта. У Маши Богоявленской (реальное имя певицы) нет продюсера и контракта с крутым лейблом, ей не пишут песни известные композиторы. Она добивается всего сама.

Мария получила хорошее профессиональное образование (музыкальная школа, затем институт), она играет на фортепиано, поет, пишет музыку. Первыми песнями Mary Gu были кавер-версии известных композиций, причем артистка подошла к подбору репертуара нестандартно. Ее дебютным хитом стал кавер на трек рэперов Оксимирона и ЛСП «Безумие». Вокалистка быстро стала популярной в Сети, но делать только каверы Маша не захотела и вскоре переключилась на собственное творчество.

Трогательные стихи и песни, танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук — все это будет частью большого концерта, который пройдет в столичном Re: Public уже через несколько дней. На выступлении исполнительница презентует свой новый альбом. Билеты пока еще есть в продаже.

Когда: 9 апреля, 19.00

Где: Re:Public

Сколько: от 55 рублей Купить билет