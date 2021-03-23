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«Автогражданку» оформляют на новых бланках. Еще один шаг к интеграции в Союзном государстве?

23.03.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Мне выдали временную страховку гражданской ответственности на авто в „Таске“ на новом бланке — формата А4, — рассказала наша читательница Ирина. — Когда продлевала страховку в „Белгосстрахе“, сотрудники между собой говорили, что приходят новые бланки, их приводят в соответствие с российскими». По официальным данным, вопрос о возможности распространения действия белорусских полисов на территорию России только собираются рассмотреть.

Сам бланк теперь выглядит таким образом (на примере «Таска»): он стал объемнее, будет занимать несколько больше места в чехле с документами.

«Автогражданку» оформляют на новых бланках. Еще один шаг к интеграции в Союзном государстве?

В «Белгосстрахе» нам подтвердили: «С конца прошлого месяца работаем с новыми бланками. Основные изменения — формат А4 и двуязычие (русский и белорусский). Насчет унификации с российским стандартом затрудняемся ответить».

О приведении в соответствие единому стандарту говорит анонс парламентского собрания Союзного государства. Сообщается, что 25 марта в Витебском облисполкоме состоится заседание специализированной комиссии. Рассмотрят вопрос о возможности распространения действия полисов ОСАГО (или «автогражданки»), выданных в Беларуси и России, на всю территорию Союзного государства. Решили дополнительно проработать вопрос еще на предыдущем заседании комиссии — в январе 2021 года. По мнению парламентариев, это станет «существенным вкладом в формирование единого правового пространства наших стран и создаст благоприятные условия для развития межрегионального сотрудничества, повышения деловой активности и активизации взаимного туристического обмена».

 
Теги: Витебск
 
 
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«Мне выдали временную страховку гражданской ответственности на авто в „Таске“ на новом бланке — формата А4, — рассказала наша читательница Ирина. — Когда...
 
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