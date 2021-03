Лявон Вольскі запісаў песьню на 5-годзьдзе сьмерці жонкі. ВІДЭА

Источник материала: Свабода

Жонка Лявона Вольскага была музычным прадусарам і аўтарам шэрагу праектаў. Яна памерла 23 сакавіка 2016 году. Песьня «Толькі для цябе» насамрэч напісаная 15 гадоў таму пад уплывам Плошчы-2006 і ўвайшла ў альбом «06».

На той момант Ганна Вольская, па ўспамінах Лявона, паглыбілася ў чарговы праект, і даволі спакойна ўспрыняла музычны падарунак мужа.

Новы варыянт песьні створаны пры дапамозе Снорэ Бэргеруда. У сваім фэйсбуку Лявон Вольскі напісаў, што кампазыцыя зноў адсылае яго ў далёкі 2006, дзе ён разам з жонкай стаяў на плошчы.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);