Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса

Источник материала: Onliner

Коммунальные квартиры… Сколько громких звуков и странных запахов слились в этих двух словах. Иногда кажется, что их эпоха давно закончилась, как вдруг находишь очередную в потаенных уголках Минска. И не просто находишь, а еще и можешь купить в ней комнату. Всего за $18 000 по курсу.

Именно столько просит владелица за свои 12,2 «квадрата» жилплощади в пятикомнатной квартире. На этом крохотном пространстве она сумела уместить кухню, спальную и рабочую зоны и даже душевую кабину, фактически превратив это все в изолированную студию. За исключением нескольких но.





— Санузел общий для всех жильцов, но это нестрашно: очередей там все равно не бывает, — рассказывает Светлана. — Можно пользоваться общей кухней, где стоят две плиты. В самой комнате готовить не получится: в ней есть только холодильник, раковина и микроволновка.





Вместе с девушкой в квартире проживают еще три семьи, но друг с другом они встречаются очень редко. В коммуналке не принято шуметь, а после 10 вечера тут и вовсе неофициальный отбой.









Светлана приобрела свою «микростудию» в 2016 году за те же $18 000, сделала небольшой косметический ремонт. Свой выбор объясняет тем, что на отдельную однушку денег не хватило. Сейчас она проживает в другом месте, комнату временно занимает сестра-студентка. Скоро она закончит университет, а значит, жилье останется никому не нужным. Поэтому его решено продать.

— Одному человеку или молодой парочке здесь будет вполне комфортно. Особенно если большую часть времени они проводят на работе.





Коммуналка находится на улице Пуховичской, в старой четырехэтажке, которой в этом году исполнится 60 лет. В доме все еще нет горячей воды, поэтому во всех комнатах стоят бойлеры. Шесть лет назад власти грозились сделать капремонт, но до этого дело так и не дошло: постоянно возникал вопрос о сносе. Возможно, скоро здание и правда исчезнет с этой улицы в угоду стремительно разрастающемуся «Минск-Миру». Но пока в нем по-прежнему живут люди и продаются квартиры.