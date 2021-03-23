ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса

23.03.2021 12:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Коммунальные квартиры… Сколько громких звуков и странных запахов слились в этих двух словах. Иногда кажется, что их эпоха давно закончилась, как вдруг находишь очередную в потаенных уголках Минска. И не просто находишь, а еще и можешь купить в ней комнату. Всего за $18 000 по курсу.

Именно столько просит владелица за свои 12,2 «квадрата» жилплощади в пятикомнатной квартире. На этом крохотном пространстве она сумела уместить кухню, спальную и рабочую зоны и даже душевую кабину, фактически превратив это все в изолированную студию. За исключением нескольких но.

Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса

— Санузел общий для всех жильцов, но это нестрашно: очередей там все равно не бывает, — рассказывает Светлана. — Можно пользоваться общей кухней, где стоят две плиты. В самой комнате готовить не получится: в ней есть только холодильник, раковина и микроволновка.

Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса

Вместе с девушкой в квартире проживают еще три семьи, но друг с другом они встречаются очень редко. В коммуналке не принято шуметь, а после 10 вечера тут и вовсе неофициальный отбой.

Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса
Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса

Светлана приобрела свою «микростудию» в 2016 году за те же $18 000, сделала небольшой косметический ремонт. Свой выбор объясняет тем, что на отдельную однушку денег не хватило. Сейчас она проживает в другом месте, комнату временно занимает сестра-студентка. Скоро она закончит университет, а значит, жилье останется никому не нужным. Поэтому его решено продать.

— Одному человеку или молодой парочке здесь будет вполне комфортно. Особенно если большую часть времени они проводят на работе.

Минчанка сделала из комнаты в коммуналке микростудию и теперь ее продает. Цена вопроса

Коммуналка находится на улице Пуховичской, в старой четырехэтажке, которой в этом году исполнится 60 лет. В доме все еще нет горячей воды, поэтому во всех комнатах стоят бойлеры. Шесть лет назад власти грозились сделать капремонт, но до этого дело так и не дошло: постоянно возникал вопрос о сносе. Возможно, скоро здание и правда исчезнет с этой улицы в угоду стремительно разрастающемуся «Минск-Миру». Но пока в нем по-прежнему живут люди и продаются квартиры.

Кофе с доставкой на дом — пополняйте свои запасы через Каталог

Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
8 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
44,99 р.
8 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Capriccio 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 95%, робуста 5%, светло-средняя обжарка
14,99 р.
5 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
3 отзыва
зерновой, средняя обжарка
18,30 р.
1 предложение
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальные квартиры… Сколько громких звуков и странных запахов слились в этих двух словах. Иногда кажется, что их эпоха давно закончилась, как вдруг находишь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by