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Фотофакт: Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси

23.03.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выглядит немного мрачновато и даже против мировых трендов, но на кожевенном производстве вряд ли стоило ожидать подарка из vegan leather. Тем более что сам Лукашенко за несколько минут до подарка признался, что лично не готов менять натуральную кожу в обуви на искусственную.

Вот так выглядит подарок от работников Минского производственного кожевенного объединения.

Фотофакт: Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси

Карта сделана из разных типов кожи. Александр Лукашенко уточнил, что подарок займет свое достойное место во Дворце независимости.

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Выглядит немного мрачновато и даже против мировых трендов, но на кожевенном производстве вряд ли стоило ожидать подарка из vegan leather. Тем более что сам Лукашенко за...
 
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