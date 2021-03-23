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Samsung выпустит складной в двух местах смартфон
Источник материала: Onliner
В этом году Samsung выпустит смартфон с гибким экраном, который — пока еще в новинку для индустрии — будет складываться в двух точках. Такую информацию передает ресурс Nikkei Asia.
Подобный концепт уже описывали ранее, и, видимо, Samsung готовится запустить его в серию. Важное преимущество такого форм-фактора — в разложенном виде соотношение сторон составит 16:9 либо 18:9, в то время как у большинства нынешних «раскладушек» дисплей получается почти квадратным. Из-за этого игры и видеоконтент смотрятся хуже, чем при вытянутом по ширине дисплее.
Возможно, новинкой окажется Galaxy Fold 3, но не исключено, что это будет иной смартфон.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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В этом году Samsung выпустит смартфон с гибким экраном, который — пока еще в новинку для индустрии — будет складываться в двух точках. Такую информацию передает...
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