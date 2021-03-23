Samsung выпустит складной в двух местах смартфон

Источник материала: Onliner

В этом году Samsung выпустит смартфон с гибким экраном, который — пока еще в новинку для индустрии — будет складываться в двух точках. Такую информацию передает ресурс Nikkei Asia.

Подобный концепт уже описывали ранее, и, видимо, Samsung готовится запустить его в серию. Важное преимущество такого форм-фактора — в разложенном виде соотношение сторон составит 16:9 либо 18:9, в то время как у большинства нынешних «раскладушек» дисплей получается почти квадратным. Из-за этого игры и видеоконтент смотрятся хуже, чем при вытянутом по ширине дисплее.

Возможно, новинкой окажется Galaxy Fold 3, но не исключено, что это будет иной смартфон.